Новая коллекция Avgvst: кольца, сережки и септумы, которые имитируют шарики ртути

Если вы всегда мечтали поиграть с ртутными шариками, то теперь у вас есть безопасная возможность: екатеринбургский бренд Avgvst и московский художник Протей Темен выпустили совместную коллекцию браслетов, подвесок и колец с металлическими каплями и шариками — всего 20 предметов из серебра и белого золота. Помимо классических изделий, в коллаборации есть и андеграундные — септум для носа и брови и серьга-трансформер, которую можно носить как племенное украшение на лице, так и длинную моносережку. Все они стоят от 1800 рублей (за серебряную брошь) до 19 500 рублей (за золотое кольцо) и уже продаются в петербургском магазине Avgvst на Литейном, 59.

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