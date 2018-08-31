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Новая коллекция Avgvst: кольца, сережки и септумы, которые имитируют шарики ртути
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Новая коллекция Avgvst: кольца, сережки и септумы, которые имитируют шарики ртути 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Если вы всегда мечтали поиграть с ртутными шариками, то теперь у вас есть безопасная возможность: екатеринбургский бренд Avgvst и московский художник Протей Темен выпустили совместную коллекцию браслетов, подвесок и колец с металлическими каплями и шариками — всего 20 предметов из серебра и белого золота. Помимо классических изделий, в коллаборации есть и андеграундные — септум для носа и брови и серьга-трансформер, которую можно носить как племенное украшение на лице, так и длинную моносережку. Все они стоят от 1800 рублей (за серебряную брошь) до 19 500 рублей (за золотое кольцо) и уже продаются в петербургском магазине Avgvst на Литейном, 59.
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