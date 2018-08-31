Худшие образы недели: зеленый леопард, жрица и героиня порнофильма

Похоже, певица выбрала не ту локацию. Для такого костюма больше подошли бы джунгли, где Рита смогла бы своей.

Черно-розовый наряд превращает актрису в инфантильную девочку. Может быть, по отдельности эти вещи и выглядели бы неплохо, но в целом (а еще с красной помадой и насыщенным розовым румянцем) образ далек от совершенства.

Вероятно, дизайнер, который шил для Даши платье, забыл о существовании подклада или решил, что без него тело будет выглядеть сексуально. Но все не так: без белья, в одном только кружеве, актриса стала напоминать героиню порнофильма.

Похоже, певица решила следовать модным тенденциям — и надела легинсы, но слегка ошиблась с цветом и длиной. Теперь ее наряд выглядит так, будто она собралась танцевать стриптиз на пилоне, а не выходить в свет.

Что произошло с юбкой Насти по пути на мероприятие? Асимметричный подол выглядит настолько странно, что хочется взять в руки ножницы.

Статуса королевы поп-музыки Мадонне мало, теперь она решила перевоплотиться в жрицу. Или таким образом она завоевывает внимание африканской аудитории? Другие провальные образы звезд:

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