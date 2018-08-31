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Татьяна Парфенова покажет следующую коллекцию в Катаре
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Татьяна Парфенова покажет следующую коллекцию в Катаре 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Чтобы увидеть новую коллекцию главного петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой, нужно будет ехать в другую часть света — в Катар. Об этом рассказал Фрол Буримский в первом интервью после ухода из модного дома Ulyana Sergeenko: «Сейчас я консультирую компании по брендингу и стратегиям развития и курирую модную программу в рамках Года культуры России и Катара. В октябре в Москве мы впервые в истории покажем два катарских бренда — Wadha и Noudar, оба они вдохновлены традициями этой совсем молодой страны и, я надеюсь, смогут о ней рассказать. В свою очередь, в Катар отправятся Вика Газинская и Татьяна Парфенова, а также один из финалистов конкурса „Русские сезоны“. Вика готовит ретроспективную выставку, Татьяна Парфенова представит новую коллекцию». Напомним, предыдущую коллекцию Татьяна Валентиновна показала на «Ассоциациях» в Царском селе. Она была разделена на три тематические, цветовые и стилистические части и посвящена трем монархам — Екатерине II, Елизавете I и Николаю II.
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