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Объект желания: очки, как у Беллы Хадид, усыпанные стразами Swarovski
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Объект желания: очки, как у Беллы Хадид, усыпанные стразами Swarovski 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Концепт-стор КМ20 выпустил особенную коллаборацию с австрийским брендом Andy Wolf. Знаменитую узкую оправу Florence, которую так любят Белла Хадид и Кендалл Дженнер, дизайнеры вручную украсили кристаллами Swarovski и назвали в честь основательницы КМ20 Ольги Карпуть. Солнцезащитные очки Olga вышли лимитированным тиражом (только 20 экземпляров!), но еще доступны в интернет-магазине и офлайн. «Я рада наконец представить модель, в создании которой участвовала. Что могло быть лучше? Разве что назвать ее своим именем», — прокомментировала громкую премьеру звезда стрит-стайла. Автором атмосферной съемки стала Саша Мадемуазель. Получилось блестяще: в прямом и переносном смысле.
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