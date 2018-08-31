Объект желания: очки, как у Беллы Хадид, усыпанные стразами Swarovski 

Концепт-стор КМ20 выпустил особенную коллаборацию с австрийским брендом Andy Wolf. Знаменитую узкую оправу Florence, которую так любят Белла Хадид и Кендалл Дженнер, дизайнеры вручную украсили кристаллами Swarovski и назвали в честь основательницы КМ20 Ольги Карпуть. Солнцезащитные очки Olga вышли лимитированным тиражом (только 20 экземпляров!), но еще доступны в интернет-магазине и офлайн. «Я рада наконец представить модель, в создании которой участвовала. Что могло быть лучше? Разве что назвать ее своим именем», — прокомментировала громкую премьеру звезда стрит-стайла. Автором атмосферной съемки стала Саша Мадемуазель. Получилось блестяще: в прямом и переносном смысле.