Как найти летним вещам место в осеннем гардеробе

Последний день августа — самое время для того, чтобы задуматься об уборке в гардеробной. Демисезонные вещи — поближе, летние — подальше…

Постойте, не торопитесь. Не все наряды из тех, что вы носили в эти жаркие три месяца, стоит откладывать на дальние полки. Многие из них легко можно использовать и в осенних луках. Показываем как.

Сарафан + водолазка + сапоги-казаки

Стоит надеть под сарафан, который вы так часто надевали летом, однотонную водолазку или же простую футболку, и он станет смотреться совершенно по-новому. Добавьте к наряду любимые казаки, накиньте сверху тренч — и образ будет завершен.

Топ + брюки с высокой талией + жакет + ботильоны

Привыкли носить короткий топ на тонких бретелях в сочетании с летящими легкими юбками и не представляете, как адаптировать его осенью? Возьмите пример с Беллы Хадид : 21-летняя топ-модель носит его с брюками с завышенной талией и жакетом. Если хотите добавить луку небрежности, то подражайте звезде подиумов до конца и выбирайте костюм на пару размеров больше, а на ноги надевайте грубые ботинки. Если же хочется выглядеть более женственно, то присмотритесь к нашему варианту.

Джинсовые шорты + свитер + ботинки

Не стоит думать, что короткие джинсовые шорты созданы лишь для летних дней. Дополните их любимым свитером формата oversize, обуйте грубые теплые ботинки — и идеальный лук для прогулок по засыпанному золотистой листвой парку готов.

Комбинация + кардиган + ботфорты

Невероятно женственное сочетание. То, что нужно, если вам хочется выглядеть сексуально, но не замерзнуть промозглым вечером. Ботфорты скроют от ветра ноги, уютный кардиган согреет руки и плечи. Пожалуй, один из лучших вариантов осеннего лука для свидания.