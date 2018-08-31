Мужской стиль: принты, которые нельзя сочетать ни с чем

1. Камуфляж

Стиль милитари — чуть ли не главный тренд сезона, поэтому если и носить камуфляжный принт, то именно сейчас. Брюки, куртки и футболки камуфляжной расцветки из элементов маскировки давно перекочевали в уличную моду, но в fashion-мире они выполняют ровно противоположную функцию: не сливают вас с окружающей действительностью, а выделяют вас из толпы. Как носить: если вы не служите в армии, то надевать две камуфляжные вещи в одном комплекте точно не стоит (зачем же быть похожим на солдата в обычной жизни?). Одной куртки или свитшота вполне достаточно. Кроме того, их нужно сочетать с самыми простыми однотонными вещами нейтральных оттенков — например, джинсами или темной рубашкой. Куртка — основной акцент, все остальное — фон. Что покупать? На первом месте — легкие куртки, на втором месте — рубашка или футболка, на третьем — брюки. Брюки смотрятся слишком грубо и спортивно, хотя некоторые смелые модники умудряются носить их с классическими пиджаками.

2. Цветочный принт

Мужчины носили цветочки, носят цветочки, будут носить цветочки — и точка. Конечно, для начала нужно выбрать правильный мужской узор. Дело в том, что часто цветочные принты бывают слишком нежными или чересчур яркими. Ищите золотую середину: например, красочные цветы на темном фоне или цветы приглушенного оттенка на светлом фоне. Как носить: вновь придерживайтесь универсального правила — не надевать больше одной вещи с цветочным принтом. Классические сочетания: рубашка с принтом + джинсы или повседневные брюки, шорты с принтом + однотонная футболка. Что покупать? Must-have для всех мужчин — это цветочная рубашка. Возможно, шорты. Все остальное — по желанию и не для всех. Свитшот с цветами подойдет не каждому, а брюки в цветочек придутся по вкусу только самым опытным модникам.

3. Полоска

Полоска — это еще один принт, который навечно поселился в гардеробе мужчины. Вспомните полюбившиеся всему миру тельняшки — кажется, теперь их носят мальчики всех возрастов. Полосатые футболки, джемперы — мужчины с удовольствием носят вещи с этим незамысловатым узором. Как носить? Классическую тельняшку лучше всего надевать вместе с голубыми джинсами или бежевыми чиносами. Что покупать? Рубашку, футболку или джемпер. Лучше двухцветные варианты (черно-белая полоска, красно-желтая полоска).

4. Клетка

Наверное, самый любимый мужской принт. Клетку можно и нужно использовать в свою пользу как в повседневных, так и в деловых образах. Клетка как бы смягчает строгие формы: темный пиджак и темный пиджак в клетку выглядят совершенно по-разному. Первый — слишком официальный или нарядный, а вот второй отлично вписывается в стиль casual. В общем-то, клетчатый принт абсолютно универсален — с клеткой не нужно выдумывать ничего сложного, этот принт смотрится элегантно, стильно и очень аккуратно в любой ситуации. Как носить? Как и любой принт, клетка создает оптические иллюзии: крупная клетка полнит, мелкая — стройнит. Мужчины тоже хотят скрыть от окружающих лишние килограммы, даже если не признаются в этом. Хорошо, если один из оттенков клетки сочетается с цветом остальной одежды. Что покупать? Обязательно рубашку и желательно еще пиджак. Кроме того, обратите внимание на клетчатые пальто и брюки.

Стильные клетчатые рубашки отлично сочетаются со многими вещами гардероба, в том числе с однотонными брюками и джинсами любых цветов. Рубашки от Olymp Seidensticker станут выгодным приобретением для вашего гардероба.

Рубашка «Олимп Люксор», от 4 350 руб.,

заказать: +7 (916) 677-61-69 Рубашка «Комфорт», от 4 350 руб.,

заказать: +7 (916) 677-61-69 5. Горошек

На горошек решится не каждый мужчина. Если только на очень-очень бледный, едва заметный. Да, с гороховым принтом шутки плохи: один неверный шаг — и мужчина становится похожим на клоуна. Но все же не стоит бояться горохового принта и пренебрегать им — ему вполне можно найти применение в повседневных аутфитах. Как носить? Естественно, не нужно одеваться в горох с головы до ног. Правильнее всего начинать с аксессуаров: шарфа, галстука или бабочки. Либо носить темную рубашку с белым горошком среднего или маленького размера (можно и светлую рубашку с темным горошком) в сочетании с черными брюками или джинсами. Кстати, крупный горох полнит, имейте это в виду. Что покупать? Галстук, рубашку, футболку, платок.

6. Геометрические орнаменты

Мужчинам нравится носить одежду с геометрическими принтами так же, как и вещи в клетку. Может быть, потому что геометрические принты не вызывают никаких милых ассоциаций. Геометрия на то и геометрия — все четко, ровно и понятно. Причем в коллекциях брендов встречаются какие угодно узоры: окружности, ромбы, прямоугольники, треугольники. Как носить? Один образ — один принт. Не нужно надевать рубашку с ромбиками, галстук с горошком и пиджак в клетку одновременно. Такие сочетания под силу только дизайнерам или блогерам, а простым смертным лучше обойтись без экспериментов. Если принт очень яркий — подбирайте к нему однотонный фон приглушенных оттенков (черного, темно-синего). Тогда ваш наряд будет сбалансированным по цветам и стильным. Что покупать? Геометрические принты могут украшать рубашки, футболки, куртки или шорты. И, безусловно, аксессуары: галстуки и шарфы.

7. Звериные принты

И леопард, и полоска — все это вполне допустимо и даже круто! При строгом соблюдении цветовых нюансов и минималистичном подходе к вопросу. Принта не должно быть слишком много.

8. Веселые принты

Уже не так смело, как с леопардом, но не всегда уместно. Свитшот с Микки Маусом — это неплохо, но только на тематической вечеринке.

Другие секреты стильных мужчин:

6 спортивных вещей, которые можно носить каждый день 10 деталей мужского гардероба, которые бесят женщин 6 сочетаний на каждый день, которые не оставят женщин равнодушными