Стильные пуховики: модные тенденции 2019 года

Пуховики на протяжении последних лет не утрачивают лидирующих позиций в списке модной верхней одежды. Они не только надежно защищают от зимних морозов, но и идеально сочетаются с любым луком, заменяя сразу несколько вещей в гардеробе.

Пуховики давно перестали быть одеждой рыбаков, спортсменов, охотников. Дизайнеры смогли привнести в них изысканности, сделав полноценной альтернативой шубам, пальто и паркам. На фото с показов представлено немало моделей пуховиков, которые соответствуют модным тенденциям 2019 года.

Секреты правильного выбора

Презентованные модными домами коллекции всячески демонстрируют — пуховики можно сочетать с любым луком. В такой одежде можно одинаково привлекательно и роскошно выглядеть независимо от того, какой стиль выбран — спортивный, вечерний, деловой, офисный.

yandex_ad_1 Ее можно дополнять обувью на плоской подошве или же на тонкой шпильке.

Сегодня пуховики могут быть самыми разнообразными. Однако выбирая модель для предстоящей зимы следует придерживаться определенных принципов:

Модели с расклешенным низом вытеснены спортивными вариантами, которые соответствуют трендовому спорт-шику.

Объемный силуэт и стеганый декор, и как противоположность — приталенные пуховики, внешне напоминающие пальто.

Для пошива может применяться не только традиционная болонь, но и бархат, драп, шерсть, кожа (матовая, глянцевая), что отсылает к паркам, дафклот, косухам.

Остаются в тренде черный цвет, теплые оттенки серого, хотя и ярким цветовым решениям также найдется место.

Флористика, вошедшая в моду еще в прошлом сезоне, в 2019 году достигнет пика в яркости, максимально приблизившись к натуральным оттенкам. Среди других принтов популярным становится изображение леопардовых пятен. Стоит обратить внимание и на входящую в моду клетку.

Модные тенденции еще сохраняют место для пуховиков в стиле military и неофутуризм. Зиму 2019 года можно встретить в моделях из металлизированных тканей. На фото с показов встречаются вещи цвета оливы и хаки.

На первое место выходят изделия в технике пэчворк. Как утверждают аналитики рынка, этот тренд будет актуален еще несколько лет. Совмещение принтов, тканей и фактур помогает создать запоминающийся образ.

Спортивное направление приобрело женственность. За нее отвечают флористические комбинации на черном, молочном, белом или бледно-голубом фоне. Манжеты, воротник и капюшон могут быть украшены натуральным или искусственным мехом.

В этом сезоне особое внимание уделяется декоративным аспектам. Это могут быть рисунки, отсылающие к поп-арту, надписи. Они выполняются или в стиле аппликации или же обеспечивается липучкой для того, чтобы модница могла «играть» своим образом.

Длина миди допускается только для пуховиков-халатов.

Гиперсайз и оверсайз

Первоначально эта модная тенденция в сегменте пуховиков не пользовалась спросом. Женщины считали, что такая одежда скрывает их идеальную фигуру. Однако дизайнерам удалось доказать, что в просторной одежде можно выглядеть изящной и хрупкой. Зимой 2019 года будет актуальной модель, разработанная еще в 70-х года известным модельером Norma Kamali — пальто-спальный мешок.

На фото можно увидеть комбинации пуховиков с вечерними платьями, аксессуарами из драгоценных металлов.

Особенно много таких коллекций представили сестры Hadid, Rihanna Cara, Delevingne. Главным требованием, которое предъявляется к пуховикам-одеялам является монохромность.

Она может быть выполнена в насыщенных оттенках:

черный;

фиолетовый;

черничный;

морковный;

синий.

Также допускается монохром голубого и пудрово-розового тона. Все зависит от личных предпочтений.

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Для того чтобы создать нетривиальный образ, модельеры предлагают модели, выполненные в таком популярном цветовом решении, как металлик. Еще один вариант — бархат.

Дополнить созданный лук можно шифоновой юбкой контрастного тона, кружевным платьем в романтическом стиле, женственными брюками, обувью из замши.

yandex_ad_2 Пуховик или пальто или все в одном

Еще одна, достаточно консервативная модная тенденция 2019 года в сегменте пуховиков. Она понравится тем девушкам и женщинам, которые отдают предпочтение деловому или классическому стилю. Крой ровный, а сама модель приталенная.

Идеально, чтобы такой пуховик лишь слегка прикрывал колени. На фото можно увидеть, насколько женственно выглядит такое решение.

Приталенные модели миди-длины — отсыл к Золотой эре Голливуда. Тогда на пике популярности была лаконичность, которая помогала девушкам выглядеть подобно статуэткам из фарфора. Минимальный объем означает небольшое количество наполнителя — идеальное решение для мягких зим или выбор женщин, которые передвигаются собственным авто.

Некоторые модные дома украсили свои модели небольшими стегаными квадратами, укороченными рукавами и контрастными, необычными вставками. Особенно интересно смотрятся ахроматика в черно-белом исполнении. Для ценителей чего-то яркого — тон апельсина, принты флористического направления.

Дизайнеры Detacher и Fendi предложили очень стильную и интересную новинку — пуховой кейп в стеганом исполнении. Его легко дополнить шифоновыми платьями, юбками с кружевами, костюмами в деловом стиле, а также обувью на высоком каблуке.

Сверкание металлика

Описание одежды, данное писателями-фантастами в далеких 70-х, постоянно привлекает внимание современных дизайнеров. Так появилась еще одна модная тенденция 2019 года — пуховики, которые своим цветом напоминают скафандры космонавтов.

Серебряные и золотые оттенки уже успели себя зарекомендовать в прошлом сезоне.

На свежих фото с модных показов металлик выполнен и в других колористических решениях:

зеленый;

персиковый;

голубой;

синий.

Утверждается, что особенным шиком будет комбинировать такие пуховики с сумочкой и обувью аналогичного цветового оформления. Девушки, которые не откажешь в смелости, могут попробовать дополнить ансамбль юбкой или брюками того же тона.

Не менее смело выглядит комбинация футуристического пуховика с платьем романтического стиле или же изделиями из шифона.

Пуховик-халат

Пальто без застежек — привычное уже дело. Но дизайнеры верхне одежды решили пойти дальше и предложили целые коллекции пуховиков, которые внешне сильно напоминают халат, полы которого от распахивания защищает только пояс. Его оформляют в цветовом монохроме или же в контрастном тоне.

В прошлых сезонах для своих пуховиков а-ля халат модельеры выбирали матовые ткани. Зиму 2019 году предлагается встречать сатиновым блеском, переливами бархата и велюра.

Для ценителей классики подготовлены модели из драпа, вискозы, шерсти. Такие изделия идеально сочетаются с деловым луком.

Бархатные модели

Велюр и бархат продолжают пользоваться популярностью. Зимой 2019 года эти материалы — одна из модных тенденций в сегменте пуховиков. Как видно на фото, из них отшиваются практически все фасоны.

Есть отличие от предыдущих сезонов — бархат с принтом. Особенной популярностью пользуются изображения леопардовых пятен и цветов. Некоторые модельеры предлагают крупную польку-дот на красном, сером, лавандовом, сером фоне.

Примером еще одной новинки является дутый жилет. Его длина или миди или макси. Отличительная особенность таких моделей — полное отсутствие воротника. Он заменен высокой стойкой.

Кожа и винил

Винил несколько лет не появлялся на модных подиумах, его заменили матовые эффекты. О материале вспомнили, когда модными стали тренды 80-х. Ему придали ноток гламура и получили неординарные пуховики, которые не могут не привлекать внимание.

Еще один пример нестандартной фактуры — кожа. Раньше трудно было представить дутые куртки из этого материала. Но дизайнерам удалось это.

Выглядят такие изделия стильно, очень дорого и броско. Кроме того, они не лишены практичности, даже если на улице мокрый снег и пронзительный ветер. Обладательницам таких курток все равно будет тепло.

Особенность тренда в сочетании тканей разных цветовых решений или же, напротив, создание монолука. Чтобы сделать образ нетривиальным, предлагается дополнить пуховик платьем, изящной обувью и сумкой.

Хотя с классическими узкими джинсами или такого же кроя брюками модели смотрятся очень гармонично, изящно. Длина может быть разной — от миди до макси. Всегда можно подобрать вариант согласно погодным условиям.