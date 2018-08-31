Ещё
Александр Рогов выпустил коллекцию очков совместно с Harry Cooper
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Рогов выпустил коллекцию очков совместно с Harry Cooper 

Журнал ОК! 34 минуты назад
Российский стилист, телеведущий и эксперт моды Александр Рогов и его именной бренд одежды ALEXANDR ROGOV совместно с российским брендом оптики HarryCooper выпустили коллекцию очков. Лицами рекламной кампании стали Александр Рогов и модель Снежана Самохина, известная по шоу «Холостяк» и «Ревизорро». В качестве фотографа выступил Сергей Щелухин.
Всего было выпущено три формы: лисички, круглые и квадратные. У каждой пары есть названия — #rogue #love #hate и несколько цветовых решений: прозрачные, красные, изумрудные и черные. Оправы можно использовать как очки для зрения и как солнцезащитные.
Работа над коллекцией длилась год, и с этого момента все модели поступили в продажу. Все оправы универсальны и подойдут как мужчинам, так и женщинам, за исключением формы «лисички», которые, однако, могут стать оригинальным решением в образе настоящих модников.
Журнал ОК!: последние новости
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл в апельсиновом платье и с пышной прической Свадебное платье, фата и тиара Меган Маркл станут экспонатами на выставке Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений21
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
«Будешь локоточки кусать, Иуда»28
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение