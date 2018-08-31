Александр Рогов выпустил коллекцию очков совместно с Harry Cooper

Российский стилист, телеведущий и эксперт моды Александр Рогов и его именной бренд одежды ALEXANDR ROGOV совместно с российским брендом оптики HarryCooper выпустили коллекцию очков. Лицами рекламной кампании стали Александр Рогов и модель Снежана Самохина, известная по шоу «Холостяк» и «Ревизорро». В качестве фотографа выступил Сергей Щелухин.

Всего было выпущено три формы: лисички, круглые и квадратные. У каждой пары есть названия — #rogue #love #hate и несколько цветовых решений: прозрачные, красные, изумрудные и черные. Оправы можно использовать как очки для зрения и как солнцезащитные.

Работа над коллекцией длилась год, и с этого момента все модели поступили в продажу. Все оправы универсальны и подойдут как мужчинам, так и женщинам, за исключением формы «лисички», которые, однако, могут стать оригинальным решением в образе настоящих модников.