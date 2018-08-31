Дизайнер обратился в ларек с шаурмой за идеями

Итальянский бред одежды Diesel выпустил капсульную коллекцию совместно с владельцем известного в Берлине ларька с шаурмой и кебабами Mustafa Gemuse Kebab Мустафе. Об этом сообщает Dazed.

Линейка свитшотов, футболок и кепок украшена логотипами обоих участников коллаборации и представлена в лукбуке, который назвали Cookbook.

«К нам относились как к семье. Казалось, что мы работаем не с модным брендом, а с друзьями. И им нравились кебабы! — прокомментировал Мустафа. — Я старался добавить особые ингредиенты. Мне нужно было быть уверенным, что все счастливы и сыты, а в руке у каждого — свежий кебаб».

Вся коллекция показана на официальном сайте Diesel и доступна для покупки.

В феврале основатель производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо заявил о своем намерении открыть магазин по продаже подделок собственной продукции. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей».