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Дизайнер обратился в ларек с шаурмой за идеями
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Дизайнер обратился в ларек с шаурмой за идеями 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский бред одежды Diesel выпустил капсульную коллекцию совместно с владельцем известного в Берлине ларька с шаурмой и кебабами Mustafa Gemuse Kebab Мустафе. Об этом сообщает Dazed.
Линейка свитшотов, футболок и кепок украшена логотипами обоих участников коллаборации и представлена в лукбуке, который назвали Cookbook.
«К нам относились как к семье. Казалось, что мы работаем не с модным брендом, а с друзьями. И им нравились кебабы! — прокомментировал Мустафа. — Я старался добавить особые ингредиенты. Мне нужно было быть уверенным, что все счастливы и сыты, а в руке у каждого — свежий кебаб».
Вся коллекция показана на официальном сайте Diesel и доступна для покупки.
В феврале основатель производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо заявил о своем намерении открыть магазин по продаже подделок собственной продукции. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей».
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