Венецианский кинофестиваль 2018: ни одного ужасного наряда! Во что же все оделись?

В эти дни в Италии вовсю проходит 75-й Венецианский кинофестиваль, звезды соревнуются в роскоши нарядов, а мы рассматриваем самые-самые из них. И вот что удивительно: за долгое время это первое мероприятие такого масштаба, где знаменитости действительно одеты как знаменитости, а у поклонников не возникает желания зажмуриться и забыть о том, что они увидели.

Наоми Уоттс в Armani Privé

Джорджина Родригес в Twinset

Барбара Палвин в Armani Privé

Изабель Гулар в Alberta Ferretti

Лотти Мосс в Ermanno Scervino

Брэдли Купер и Леди Гага

Эмма Стоун для дневного мероприятия выбрала металлизированный комплект Louis Vuitton с асимметричной юбкой, а на премьеру своего фильма вечером явилась в нежном цветочном платье-халате этого же бренда.

Эмма Стоун

Наоми Уоттс не то что не разочаровывает, а буквально восхищает. После розового «лоскутного» платья по фигуре она появилась еще в двух интересных нарядах —пудровом Prada с рукавами-фонариками и белом Armani.

Наоми Уоттс

Также на красной дорожке появилась телеведущая родом из России — Наталья Стефаненко , которая долгое время вела на российском телевидении шоу «Снимите это немедленно». Она тоже не ошиблась с образом, появившись в контрастном черно-белом платье Mario Dice.

Наталья Стефаненко

Впрочем, конечно, совсем без провалов не обошлось. Так, подружка Виктории Бони — светская красотка Хофит Голан для дневного фотоколла надела чрезмерно пышное, чрезмерно усыпанное блестящими камнями платье с открытым декольте (впрочем, иного от нее ожидать и не следовало), а модель Ана Беатрис Баррос подобрала комбинезон с неудачным кроем, в частности, расклешенная нижняя часть визуально сделала ее ноги кривыми.

Хофит Голан

Ана Беатрис Баррос