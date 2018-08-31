Венецианский кинофестиваль 2018: ни одного ужасного наряда! Во что же все оделись? 

В эти дни в Италии вовсю проходит 75-й Венецианский кинофестиваль, звезды соревнуются в роскоши нарядов, а мы рассматриваем самые-самые из них. И вот что удивительно: за долгое время это первое мероприятие такого масштаба, где знаменитости действительно одеты как знаменитости, а у поклонников не возникает желания зажмуриться и забыть о том, что они увидели.
Открытие было не очень интересным — все оделись как-то даже слишком хорошо, не прицепиться. Приехали члены жюри, среди которых Наоми Уоттс, актеры фильма открытия «Человек на Луне» и модели — Изабель Гулар, Барбара Палвин, Джорджина Родригес, Лотти Мосс и другие. Вот в чем все они были.
Наоми Уоттс в Armani Privé
Джорджина Родригес в Twinset
Барбара Палвин в Armani Privé
Изабель Гулар в Alberta Ferretti
Сара Сампайо в Armani Privé
Лотти Мосс в Ermanno Scervino
Клэр Фой в Valentino
На третий день киносмотра уже есть на что посмотреть и нам: прибыли Брэдли Купер и Леди Гага, представляющие на фестивале свой фильм «Звезда родилась» (причем последняя из своего прибытия устроила настоящее шоу), приехала Эмма Стоун со своей работой «Фаворитка» и уже сменила несколько нарядов.
Брэдли Купер и Леди Гага
Эмма Стоун для дневного мероприятия выбрала металлизированный комплект Louis Vuitton с асимметричной юбкой, а на премьеру своего фильма вечером явилась в нежном цветочном платье-халате этого же бренда.
Эмма Стоун
Наоми Уоттс не то что не разочаровывает, а буквально восхищает. После розового «лоскутного» платья по фигуре она появилась еще в двух интересных нарядах —пудровом Prada с рукавами-фонариками и белом Armani.
Наоми Уоттс
Также на красной дорожке появилась телеведущая родом из России — Наталья Стефаненко, которая долгое время вела на российском телевидении шоу «Снимите это немедленно». Она тоже не ошиблась с образом, появившись в контрастном черно-белом платье Mario Dice.
Наталья Стефаненко
Впрочем, конечно, совсем без провалов не обошлось. Так, подружка Виктории Бони — светская красотка Хофит Голан для дневного фотоколла надела чрезмерно пышное, чрезмерно усыпанное блестящими камнями платье с открытым декольте (впрочем, иного от нее ожидать и не следовало), а модель Ана Беатрис Баррос подобрала комбинезон с неудачным кроем, в частности, расклешенная нижняя часть визуально сделала ее ноги кривыми.
Хофит Голан
Ана Беатрис Баррос