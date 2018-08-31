С чем носить новые «джинсовые» кроссовки Nike

Совсем скоро в продажу поступит новая модель кроссовок Nike, которая наверняка станет безумно популярной, — Air VaporMax Flyknit 2. Цена за пару составит 190 долларов (или 12 923 рубля). В линейке будет представлено несколько цветов, но самым интересным нам показался насыщенно-синий, за счет голубых «прожилок» напоминающий джинсу.

В ожидании старта продаж мы решили найти в онлайн-магазинах вещи, которые идеально будут сочетаться с этой парой обуви. Можете уже сейчас сделать заказ на новинку и приступать к составлению луков!

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