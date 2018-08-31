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9 идей для маникюра, которые мы позаимствовали у Блейк Лайвли
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9 идей для маникюра, которые мы позаимствовали у Блейк Лайвли 

SNCmedia.ru 53 минуты назад
Золото партии Блейк тоже не чуда любовь к глиттеру (как и всем нам), но делает она это по традиции со свойственной ей элегантностью — аккуратный переход от блесток у основания ногтей и однотонному светлому покрытию. Нам нравится!
Минимализм
Еще один пример того, что Блейк знает толк в балансе. Если уж решила выгулять все коктейльные кольца одновременно, сочетай их со сдержанным маникюром в нейтральном бежевом цвете. Берем пример.
Монохром
Скромно, стильно и со вкусом. Когда не надо ничего лишнего, кроме грамотно выбранного оттенка.
Питон
А вот и пример того, как удачно совместить нейл-дизайн и броские аксессуары. Если уж и обращаться к змеиному принту, то именно к такому.
геометрия
Оторвитесь от гигантского помолвочного кольца Блейк и переключите внимание на маникюр. Аккуратная геометрия в сочетании с полупрозрачным покрытием и здоровенным бриллиантом.
Камни
Напомним, что Блейк была триумфатором Met Gala этого года. Внимание привлек не только роскошный наряд богини, который выбрала звезда, но и маникюр актрисы, украшенный камнями в тон платью. Непрактично, но очень красиво.
Королева вечеринки Еще один феерический маникюр Блейк, который вполне справляется с ролью самостоятельного аксессуара. Да и повторить его гораздо проще, чем предыдущий.
Полоски Наш фаворит — дизайн в виде тонких цветных полосок на прозрачном покрытии. Выглядит так круто, что хочется срочно отменить все дела и побежать к своему мастеру с целью повторить за Блейк.
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