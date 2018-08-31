9 идей для маникюра, которые мы позаимствовали у Блейк Лайвли

Золото партии Блейк тоже не чуда любовь к глиттеру (как и всем нам), но делает она это по традиции со свойственной ей элегантностью — аккуратный переход от блесток у основания ногтей и однотонному светлому покрытию. Нам нравится!

Минимализм

Еще один пример того, что Блейк знает толк в балансе. Если уж решила выгулять все коктейльные кольца одновременно, сочетай их со сдержанным маникюром в нейтральном бежевом цвете. Берем пример.

Монохром

Скромно, стильно и со вкусом. Когда не надо ничего лишнего, кроме грамотно выбранного оттенка.

Питон

А вот и пример того, как удачно совместить нейл-дизайн и броские аксессуары. Если уж и обращаться к змеиному принту, то именно к такому.

геометрия

Оторвитесь от гигантского помолвочного кольца Блейк и переключите внимание на маникюр. Аккуратная геометрия в сочетании с полупрозрачным покрытием и здоровенным бриллиантом.

Камни

Напомним, что Блейк была триумфатором Met Gala этого года. Внимание привлек не только роскошный наряд богини, который выбрала звезда, но и маникюр актрисы, украшенный камнями в тон платью. Непрактично, но очень красиво.

Королева вечеринки Еще один феерический маникюр Блейк, который вполне справляется с ролью самостоятельного аксессуара. Да и повторить его гораздо проще, чем предыдущий.

Полоски Наш фаворит — дизайн в виде тонких цветных полосок на прозрачном покрытии. Выглядит так круто, что хочется срочно отменить все дела и побежать к своему мастеру с целью повторить за Блейк.