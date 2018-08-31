«Надела все лучшее сразу»: Эвелину Бледанс подвело чувство меры

Эвелина Бледанс, которая недавно сделала процедуру ЭКО и вскоре станет мамой в третий раз, появилась на премьере фильма «Гоголь. Страшная месть», а выложив фотографии с кинопоказа в социальные сети, призналась, что многие сочли ее наряд эпатажным. Согласится ли с этим наш звездный стилист? Комментарий эксперта: Лина Дембикова, звездный стилист, имиджмейкер, основатель сервиса по аренде платьев и подготовке к мероприятиям «Dress Up Bar»

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Платье-халат очень спорный и не всегда уместный наряд. Но Эвелина — одна из тех редких женщин, кому цветочный принт идет, и на ней этот комплект смотрится вполне гармонично. А вот с аксессуарами все пошло не так. Эвелине стоило ограничиться лаконичными босоножками. Здесь же все выгляди как в присказке «одену все лучшее сразу». Шляпа и очки вообще из другого стилевого направления и не сочетаются с женственно халатом и элегантной обувью. Поэтому в итоге образ получился перегруженным.