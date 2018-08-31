Татьяна Веденеева: «Почти все вещи от известных мировых кутюрье я перешивала под себя»

WomanHit.ru обсудил с телеведущей одежду на заказ, шампанское с сорбетом и дом с изюминкой

Татьяна Веденеева уже давно живет в статусе телелегенды, но при этом остается современной женщиной, которую часто называют иконой стиля.

— Татьяна, вам, наверное, часто приходится выслушивать комплименты по поводу вашего чувства стиля. Можно ли говорить о том, что вы частый гость в магазинах?

— Не могу сказать, что я шопоголик, у меня просто нет на это времени. Но когда оно бывает — я, конечно, посещаю магазины. Я могу увидеть модные тенденции очень быстро: проходя мимо нескольких магазинов или пролистав один раз журнал, тут же понимаю, что сейчас носят. Мне для этого необязательно показывать все коллекции подряд. По моему мнению, придерживаться моды все-таки нужно. Это самовыражение, и потом мы же люди современные. Правда, это не значит, что нужно все время следовать моде.

— Во времена дефицита многих выручало умение шить. Вы не освоили это ремесло?

— Да, я умею шить, правда, не умею делать выкройки, потому что это особая профессия, особые знания. Когда я училась в школе, тогда девочек ушили шить, готовить, и я помню многое из того до сих пор. А что касается шитья… Я даже сшила себе однажды пиджак и коктейльное платье, очень красивое. Это были годы, когда в магазинах ничего не было. Сейчас такая нужда отпала. Но когда покупаю какую-нибудь одежду, тут же в ней что-нибудь переделываю. Делаю другой вырез, отрезаю рукава или, наоборот, куда-то вставляю нужные детали, укорачиваю или удлиняю юбки. Этим я занимаюсь постоянно. Иногда когда вещь очень дорогая или сложная, а у меня нет времени, то пользуюсь услугами одной моей знакомой. Она суперпрофессионал. Я к ней прихожу, а она каждый раз говорит: «Та-ак, какого модельера сегодня переделываем?» (Смеется.) Они же не для меня специально шили! Почти все вещи от известных мировых кутюрье я перешивала под себя.

— Ваша фигура — настоящий подарок для любого дизайнера. Стройность вам от родителей досталась или на диетах сидите?

— Я всю жизнь на диете. (Смеется.) В принципе я всегда питаюсь одним и тем же: рыбой, овощами, фруктами. Обожаю ряженку. Практически каждый день ее ем. Когда я бываю где-нибудь за границей и там нет ряженки, я прямо страдаю.

— Рыбу сами себе готовите?

— Я умею готовить, хотя в последнее время стою у плиты нечасто. У меня есть определенное количество любимых блюд, которые, если бывает свободное время, я могу сделать сама. Например, еще в школе меня научили готовить утку по-пекински — и все мои друзья постоянно просят, чтобы я их угостила. Или французский пирог с сыром. Шампанское с сорбетом, суп с креветками. Как вы видите, выбор небольшой, но очень качественный. Так что в еде я разбираюсь. Умею проверять на глаз. Когда хожу по магазинам, могу по виду определить, вкусно это или нет. Вот лежит пять видов огурцов, так я сразу понимаю, какие хорошие, а какие нет.

— Слышала, вы еще и специалист по интерьерам и сейчас доводите до ума ваш загородный дом…

— У меня и правда идет стройка. Я очень устала жить в Москве, хочу за город переехать. Много лет назад я купила участок в двадцати километрах от МКАД, уже весь поселок построился, кроме меня, — не было времени. Сам дом готов, но нужно только все сделать внутри.

— Большое у вас жилище?

— Ну не замок. (Смеется.) Обычный дом, но стильный, современный, уютный, со своей изюминкой в интерьере.

— Какой, если не секрет?

— Я сотрудничаю с театром «Школа современной пьесы», где в двух спектаклях играю главные роли. И у театра возникла проблема: два года назад в его уникальном здании на Неглинной загорелась крыша. Сейчас здание на реставрации, а мы три года играем в разных местах. Обычно это происходило на Пресне, во Дворце культуры. Потом владельцы этого здания собрались переезжать, а сам дом снести и что-то новое строить. Мы, конечно, были в шоке, ведь это очень интересное здание начала прошлого века, конструктивизм с элементами ар-деко. И есть там невероятно красивая лестница с перилами в том же стиле ар-деко. Я тогда спросила: «Неужели и ее сломают?». И мне ответили, что сломают. Тогда я поинтересовалась, можно ли забрать эти перила. Вы не представляете, как строители, которые должны были сносить, обрадовались тому факту, что можно хоть что-нибудь сохранить! Помню, уехала в командировку, а мне звонит их руководитель и говорит: «Татьяна, мы лестницу отбили, скажите только адрес, все погрузим, наши рабочие привезут — и мы с вас ни копейки не возьмем». Представляете, так и сделали! Так что в моем доме будет лестница, которой больше ста лет.

— Со всеми этими заботами вам, наверное, не до отпуска?

— Надеюсь, что найду время отдохнуть и поеду на юг Франции на пару недель.