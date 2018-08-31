Знаменитости с имплантами из человеческой кожи напугали Сеть

На днях некоторые знаменитости такие, как Ким Кардашьян , Крисси Тейген и Андреа Пежич опубликовали в своих Instagram фотографии со странными футуристическими украшениями, имитирующими человеческую кожу. Выглядят они как настоящие импланты и создают весьма пугающее впечатление.

Вскоре СМИ выяснили, что так звёзды рекламируют будущий модный показ-перфоманс A. Human, который пройдёт в сентябре в Нью-Йорке. Необычные жутковатые украшения создал дизайнер Саймон Хак, который увлекается темой моды будущего.

«A. Human — это художественно-театральный проект. Я совместил технологии, дизайн и протезирование с целью размыть границы между реальностью и фантазией», — объяснил свою идею дизайнер. В его ближайших творческих планах создание одежды и обуви, как будто продолжающей тело.

«Даже интересно спросить людей, если бы они могли изменять своё тело с такой же лёгкостью, как меняют одежду, стали бы они это делать?», — интересуются авторы проекта.

Идея фальшивых человеческих имплантов, кстати, не нова. Но впервые была представлена в таком масштабе.

Как вам такая идея? Поделитесь своим мнением в комментариях.