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Знаменитости с имплантами из человеческой кожи напугали Сеть
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Знаменитости с имплантами из человеческой кожи напугали Сеть 

Ридус 40 минут назад
Фото: Ридус
На днях некоторые знаменитости такие, как Ким Кардашьян, Крисси Тейген и Андреа Пежич опубликовали в своих Instagram фотографии со странными футуристическими украшениями, имитирующими человеческую кожу. Выглядят они как настоящие импланты и создают весьма пугающее впечатление.
Вскоре СМИ выяснили, что так звёзды рекламируют будущий модный показ-перфоманс A. Human, который пройдёт в сентябре в Нью-Йорке. Необычные жутковатые украшения создал дизайнер Саймон Хак, который увлекается темой моды будущего.
«A. Human — это художественно-театральный проект. Я совместил технологии, дизайн и протезирование с целью размыть границы между реальностью и фантазией», — объяснил свою идею дизайнер. В его ближайших творческих планах создание одежды и обуви, как будто продолжающей тело.
«Даже интересно спросить людей, если бы они могли изменять своё тело с такой же лёгкостью, как меняют одежду, стали бы они это делать?», — интересуются авторы проекта.
Идея фальшивых человеческих имплантов, кстати, не нова. Но впервые была представлена в таком масштабе.
Как вам такая идея? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Ранее «Ридус» писал как модный дом Gucci решил удивить своих поклонников и выпустил моделей на подиум с собственными головами в руках.
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