Moncler и Valentino вперыве совместно создали пуховики

Автор: Вика Белоглазова

Удобство и роскошь — вот что получается, когда объединяются дизайнерские приемы двух брендов: романтичного и изящного Valentino и известного своими ноу-хау Moncler. Именно благодаря этому союзу родилась капсульная коллекция верхней одежды. Капсула, состоящая из двух женских и трех мужских пуховиков, была представлена в осенне-зимнем сезоне 2018. Также в нее вошли сумки Rockstud Spike из фирменного нейлона Moncler.

В мужских моделях акцент сделан на красном подкладе и логотипе VLTN, расположенном на черном фоне. Женские пуховики также украшает элемент, концентрирующий на себе внимание — стеганная тигриная вышивка. Модели представлены в трёх цветах: зеленом, розовом и пудровом.

Примечательным в этой коллекции является обращение к наследию брендов. В основе — классическая стеганная куртка Moncler. В свою очередь, Пьерпаоло Пиччоли , креативный директор Valentino, объединил тигровый принт изкутюрной осенне-зимней коллекции 1967 года, и осовремененное лого VLNT.

Вся одежда из коллаборации Valentino/Moncler, уже доступна в бутиках Valentino по всему миру и на valentino.com. Стоимость варьируется от 125 000 до 212 500 рублей.

Moncler / Valentino Moncler / Valentino