Ещё
Moncler и Valentino вперыве совместно создали пуховики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Moncler и Valentino вперыве совместно создали пуховики 

FashionTime + ещё 1 2 часа назад
Фото: FashionTime
Автор: Вика Белоглазова
Удобство и роскошь — вот что получается, когда объединяются дизайнерские приемы двух брендов: романтичного и изящного Valentino и известного своими ноу-хау Moncler. Именно благодаря этому союзу родилась капсульная коллекция верхней одежды. Капсула, состоящая из двух женских и трех мужских пуховиков, была представлена в осенне-зимнем сезоне 2018. Также в нее вошли сумки Rockstud Spike из фирменного нейлона Moncler.
В мужских моделях акцент сделан на красном подкладе и логотипе VLTN, расположенном на черном фоне. Женские пуховики также украшает элемент, концентрирующий на себе внимание — стеганная тигриная вышивка. Модели представлены в трёх цветах: зеленом, розовом и пудровом.
Примечательным в этой коллекции является обращение к наследию брендов. В основе — классическая стеганная куртка Moncler. В свою очередь, Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, объединил тигровый принт изкутюрной осенне-зимней коллекции 1967 года, и осовремененное лого VLNT.
Вся одежда из коллаборации Valentino/Moncler, уже доступна в бутиках Valentino по всему миру и на valentino.com. Стоимость варьируется от 125 000 до 212 500 рублей.
Moncler / Valentino Moncler / Valentino
FashionTime: последние новости
Редактор моды украинского Vogue Юлия Пелипас снялась в дебютной кампании Ochi Меган Маркл вдохновила Zara на создание сексуальной новой модели пиджака Бритни Спирс в детском свитере и странных сапогах из 90-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван идеальный размер женской груди5
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Неравные звездные браки, в которые никто не верил7
«Они говорили, что это будет самый радостный день»9
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений34
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение