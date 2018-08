Совместная капсула Moncler / Valentino

Базовый деним Calvin Klein

Раф Симонс продолжает обновлять линейки порученного ему Дома. Осенне-зимняя коллекция Clavin Klein Jeans перекликается с трендом на ковбойский стиль, который задал сам дизайнер в прошлых сезонах. Базовые джинсы и рубашки он обыграл техникой петчворк, необычным кроем и оттенками. Пожалуй, только он может сделать черный тотал-лук из денима ярким и узнаваемым.

Начало первой рабочей недели этой осенью откладывается на 2 дня, что дает отличный повод модницам подготовиться к новому сезону, а мамам — заодно и к учебному году. В ЦУМе в честь Дня знаний проходит акция «Скоро в школу»: в универмаге есть детские линии Dolce & Gabbana, Gucci, Balmain, Stella McCartney, Kenzo, Armani Junior и других брендов (многие из них, кстати, создали специальные школьные коллекции). ЦУМ решил облегчить родителям ежегодные сборы и кроме одежды представил все необходимые аксессуары и канцелярию, а кафе на 4-м этаже придумало отдельное детское меню. О подробностях акции и расписании (в программе также значатся мастер-классы) можно узнать в соцсетях ЦУМа.

Скидки 50% у Кати Добряковой

Летняя «африканская» коллекция Кати Добряковой, несмотря на яркий декор, будет вполне уместна и через год. Черный сарафан с небольшими этническими рисунками, топы и аксессуары отложите до следующего сезона, а вот джинсовую куртку с вышитым на спине ягуаром, свитшоты и графичные юбки пригодятся ранней осенью.

​Пространство развлечений Coco Game Center

Dolce & Gabbana Devotion

Сумка Devotion запомнилась гостям последнего показа итальянского Дома благодаря необычным моделям, которые ее представляли: на подиум новинка буквально вылетела на дроне. Название аксессуара переводится как «служение». Уверены, Доменико и Стефано вложили в него много разных смыслов, но главный, конечно, — любовь. На это прозрачно намекает металлическая застежка в форме сердца, которая создана вручную из сплава бронзы и латуни и обрамлена листвой и жемчугом. Модель представлена в трех базовых цветах и уже доступна в бутиках Dolce & Gabbana в Москве.

Бренд аксессуаров для путешествий Tumi попросил дизайнера и журналиста Ксению Чилингарову протестировать коллекцию Latitude. Новые чемоданы из сверхпрочного материала (запатентованного Tumi!) имеют внутренние удерживающие ремни, несколько карманов для лучшей организации пространства, вешалку и TSA-замок для беспрепятственного таможенного досмотра — спасение для тех, кто часто летает с ручной кладью. Профессиональную путешественницу Ксению новинка впечатлила.

Начало осенне-зимнего сезона в No One В честь 25-летия No One выпустили капсульную коллекцию из моделей, созданных специально в честь юбилея бренда. Ботильоны Baldan, Sergio Rossi, казаки Casadei и Giuseppe Zanotti, сапоги Principe di Bologna и ботинки Marsèll и Barracuda примерила в рекламной кампании Наталья Османн , а Антон Беляев представил дабл-монки Fratelli Rossetti, кроссовки Guardiani, Brimarts, классические дерби Franceschetti и челси Pantanetti. Все модели уже можно найти в бутиках No One и онлайн-магазине.