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Вернулся джинсовый тренд из 90-х
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Вернулся джинсовый тренд из 90-х 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Знаменитости возродили еще один популярный в прошлом веке тренд в одежде. Об этом сообщает The Sun.
Тенденция носить джинсы и джинсовый топ вместе появилась в 1990-х годах. В 2018-м ее поддержали супермодели Кендалл Дженнер, Хайди Клим, актрисы Дани Дайер и Мишель Киган.
Модные эксперты издания дали несколько рекомендаций, как правильно комбинировать джинсовые вещи. Во-первых, они должны совпадать по тону, а под джинсовую куртку лучше всего подобрать однотонную белую футболку. К такому наряду подойдут туфли на каблуках контрастного цвета.
В жаркую погоду можно надеть укороченные джинсы или мини-юбку с коротким джинсовым топом. Темные джинсы порекомендовали сочетать с такой же темной джинсовой рубашкой. Такую комбинацию можно дополнить третьей вещью — джинсовой курткой.
В июле издание Vogue объявило, что длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans. По мнению журнала, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.
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