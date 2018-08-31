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В каких купальниках самая красивая девушка России Юлия Полячихина встречает бархатный сезон
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В каких купальниках самая красивая девушка России Юлия Полячихина встречает бархатный сезон 

WMJ.ru 18 минут назад
Фото: WMJ.ru
Совсем скоро легкие платья и короткие шорты мы сменим на теплые свитера и шерстяные пальто. Но прежде нас ждет самое прекрасное время в году — бархатный сезон. Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина показала, как и в чем провести последние дни отпуска, чтобы он запомнился надолго.
Самая красивая девушка России снялась в жаркой фотосессии в преддверии бархатного сезона. Красочные пейзажи, малолюдные пляжи и легкий прохладный бриз — отдых в сентябре сулит настоящее блаженство. А красивый купальник, подчеркивающий твои формы, сделает его по-настоящему роскошным. Ты же хочешь выложить соблазнительное фото в Instragram?
Юлия Полячихина выбрала купальники из коллекции private labels сети магазинов «Дикая Орхидея»: один для дальних заплывов, а второй для праздного лежания на пляже. В солнечном бикини с лифом бандо от бренда Wild Orchid отправляйся играть в пляжный волейбол, а слитный, в контрастную красно-белую полоску, прибереги для прогулок вдоль побережья. Смотри все образы в нашей галерее!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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