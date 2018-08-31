Рейв и гедонизм: начинаем новый сезон с универмагом «Цветной»

Новый сезон, по традиции, начинаем в «Цветном»: в честь официального старта F/W 2018—2019 команда универмага вновь закатывает огромную вечеринку — на все теперь уже 8 этажей. Провожать лето будем 4 сентября. В 21:00 начнет выступать российская группа АИГЕЛ, а после, в разгар праздника, на сцену выйдет Kah-Lo — лихая электронщица из Нигерии, которая заставит пуститься в пляс даже тех, кто обычно просто притоптывает в уголке ногой. Для тех, кто любит музыку экспериментальную и подталкивающую к размышлениям, тоже найдется развлечение: на -1-м этаже «Цветного» в 19:30 начнется музыкальный перформанс «Объект и среда» от Андрея Ли Виктора Глазунова . Каким будет это выступление, угадывать не возьмемся, — это как раз тот случай, когда лучше один раз услышать и только тогда решить, нравится вам происходящее или нет.

Одним искусством сыт не будешь, так что на этом новости не заканчиваются. Посетителей ждут подарки от шоколада Red, специальный напиток «Цветочная карамель» от кофейни «Даблби» (его можно будет попробовать только в универмаге) и бар Martini на каждом этаже, чтобы не унывать даже в грустный момент прощания с летом. На 1-м этаже пройдет миллион бьюти-акций «Рив гош»: от премьеры коллекции ароматов Starck Paris с подписанными лично Филиппом Старком флаконами до менее масштабных запусков не менее масштабных брендов, среди которых Dior, Maison Margiela, YSL и Giorgio Armani.

На 2-м этаже, отданном молодежным и демократичным брендам, соберут все самое интересное: представят лимитированную коллекцию Converse x Hello Kitty, «татуированную» линейку Dr. Martens и их же коллаборацию с Joy Division, совместную капсулу Vans с Музеем Ван Гога, новую линию кроссовок Reebok Classic на базе ретросилуэта 3D Opus, коллекцию Puma x AderError с загадочным перформансом — и это даже не полный список. Другие бренды не отстают: Balance и Juicy Couture, хотя и не готовят специальных запусков, готовы порадовать покупателей подарками. А Levi’s открывает customize-станцию — все знают, что джинсовые вещи становятся еще лучше, если их персонализировать.

Главная премьера 3-го этажа — кроссовки Camper х Tsvetnoy, выпущенные ограниченным тиражом и представленные эксклюзивно в универмаге. Специальные предложения готовят также All Saints, I AM Studio, 12storeez, Maje, Sandro и UNOde50.

4-й этаж в новом сезоне вновь обновил ассортимент — особое внимание советуем обратить на многочисленные линии Comme des Garçons, именно в «Цветном» представленные в самом полном объеме. Найдете вы здесь и базовые линейки вроде Black или Play, и остромодные — из серии коллабораций бренда Moncler Genius. На некоторые в этот вечер будут распространяться специальные предложения. Оценить стоит и селекцию Au Pont Rouge: за Joseph, Theory, Tiger of Sweden, Jil Sander Navy, Rag & Bone, Helmut Lang, Jacquemus — только сюда. А российский бренд Arctic Explorer, шьющий лучшие куртки для самых суровых зим, представит парки, созданные специально для «Цветного».

Ну а на 5-м и 6-м этажах можно будет отдохнуть от покупок и танцев. Все кафе, представленные на фудкорте, готовят праздничные предложения для уставших рейверов. Гастрономический репертуар «Цветного», кстати, скоро расширится — до конца года должны открыться два новых концептуальных ресторана.

К старту нового сезона команда универмага подготовила не только развлекательную программу, но и свежую рекламную кампанию — как всегда у «Цветного», яркую и динамичную. Главная тема — самовыражение, три главных слова — «рейв», «субкультуры» и «гедонизм».

Стилист: Светлана Танакина

Визажист: Кейт Мур Стилист по волосам: Александра Котенкова