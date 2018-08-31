Розовый + красный — любимое осеннее сочетание

Сочетание розового и красного далеко не ново — который сезон его чествуют звезды стритстайла и дизайнеры. Похоже, этот цветовой дуэт задержится с нами и на эту осень. Так, на открытии Венецианского кинофестиваля красная дорожка превратилась в розовую — почти все гостьи выбрали платья оттенка millennial pink с алыми акцентами. Совпадение? Не думаем. В осенне-зимних коллекциях тоже можно найти яркое комбо. Например, у всенародно любимого бренда H&M в капсуле Studio можно увидеть платье и юбки в стиле колор-блок. Необязательно искать вещь с готовым принтом. Розовые брюки в комплекте с красной водолазкой или алая блузка с юбкой оттенка маджента разукрасят даже самые серые будни.