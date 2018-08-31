Что такое стиль беби-долл?

Беби-долл (от англ. baby doll — «куколка») — инфантильно-женственный, романтичный стиль, вдохновленный образом героини одноименного американского фильма 1956 года. Кинокартина повествует о наивной и непосредственной особе, попавшей в сложную ситуацию. Беби-долл тесно связан со стилем «лолита». Мистическим образом фильм «Куколка» и роман «Лолита» почти одновременно возвели инфантильность в своеобразный культ на двух разных континентах.

В отличие от стиля лолита, беби-долл больше подходит для повседневных выходов, так как платья в этом стиле достаточно деликатно балансируют на грани женственности и инфантильности. Главной формирующей деталью стиля является фасон платьев: длина по колено или на 20–30 сантиметров выше, пышная многослойная юбка, отсутствие рукавов, на их месте — декоративные элементы в виде крылышек или фонариков, завышенная талия, женственные принты (горошек, сердечки, бабочки, бантики, поцелуйчики). Такие платья идеально подходят юным модницам с подтянутой и стройной фигурой как у Твигги или Одри Хепберн

Макияж и прическа в стиле беби-долл работают на создание свежего и юного образа. Влажный глянец на губах, нежный теплый румянец и легкое сияние хайлайтера на выступающих частях лица сделают вас похожей на куколку. Кстати, это тот случай, когда скульптором можно пренебречь: небольшая подростковая припухлось лица пойдет образу только на пользу.

Уделите внимание ресницам: они должны быть объемными и аккуратно прокрашенными. Брови, аккуратно зачесанные кверху, создадут эффект лифтинга и помогут выглядеть на 5–10 лет моложе. Прическа должна быть легкой: распущенные волосы, ослабленная коса, конский хвост с закрученным кончиком, ненавязчивые локоны с деликатным намеком на кукольные.

После 40 лет вполне можно использовать некоторые элементы этого стиля — завышенную талию в офисном или легком летнем платье, характерные принты для аксессуаров, освежающий макияж и пастельные оттенки покрытия ногтей.

В современных коллекциях эстетику беби-долл ежегодно воспевают многие модные дома и дизайнеры, среди которых Dior, Balmain, Alexander McQueen, Giorgio Armani, Zimmermann.

Киноафиша фильма «Куколка», 1956, США Актриса Кэрролл Бейкер в главной роли

Пеньюар в стиле беби-долл от Victoria's Secret

Стиль беби-долл на улицах мегаполиса

Учимся делать макияж глаз в стиле беби-долл у Натальи Шик:

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