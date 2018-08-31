Как одеться осенью, если вы в интересном положении: берем пример с Пиппы Миддлтон, Дианы Крюгер и Кейт Аптон

На тему «Как одеться осенью» написано великое множество материалов. Но едва ли они пригодятся, если вы находитесь в интересном положении. Беременным девушкам куда сложнее подбирать гардероб для прохладной погоды. Попробуем исправить эту ситуацию и призовем на помощь Пиппу Миддлтон, Диану Крюгер Кейт Аптон . Сестра герцогини Кембриджской, актриса и модель сейчас находятся в ожидании первенцев и на своем примере готовы показать, как лучше одеваться осенью в ожидании чуда.

Чаще всего Пиппу можно увидеть в хлопковых платьях с поясом на талии. Они идеально садятся на округлившиеся формы и не сковывают движения. Если дополнить такой наряд удлиненным жакетом, тренчем или пальто, то получится оптимальный наряд для любого случая.

Как Диана Крюгер

Свободная рубашка — ваш лучший друг. За счет своего фасона она будет вам как раз, даже если вы приобрели ее до беременности. Но все же приобрести пару-тройку новых все равно не помешает. И обязательно обратите внимание на удлиненные модели, чтобы носить их как платья или туники.

Как Кейт Аптон

Чтобы составить «беременный» образ как у Кейт Аптон, вам понадобятся: объемная джинсовая куртка или свободный бомбер, укороченные брюки или джинсы и простая однотонная футболка. И тепло, и комфортно. А если захочется добавить женственности, то наденьте свободное платье из натуральной ткани.