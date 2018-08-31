Выбран главный цвет осени-2018

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Если вы не удалили еще, как Илон Маск , свой аккаунт из Instagram, то должны были обратить внимание, что новостная лента окрашена в неон. Кислотно-розовые, желтые, фиолетовые, оранжевые оттенки, от которых в глазах рябит. Но больше всего — салатовые. Так вот, это и есть главный цвет сезона, который пришел на смену поднадоевшему millennial pink и останется с нами как минимум до зимы! Называется этот неоновый оттенок slime green (лаймовый неон). Одной из первых его примерила Ким Кардашьян , затем Блейк Лайвли, и вот уже по хештегу в инстаграме можно найти более 11 тысяч фотографий на тему, как носить лаймовый неон.

Сразу же ответим на вопрос. Внедрить в свой гардероб оттенок slime green — задачка еще сложнее, чем укротить анималистичный принт. Поэтому, если решите поиграть с этой модной тенденцией, начните с микродоз: аксессуаров или обуви. Если понравится, дальше можете ставить по-крупному — приобрести свитшот или брючный костюм, как Блейк Лайвли. А вот неоновое платье из латекса все же, наверное, не стоит, пусть его носит Ким.

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