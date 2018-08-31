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Где купить платья как у Шейк, Поли и Водяновой
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Где купить платья как у Шейк, Поли и Водяновой 

WMJ.ru 18 минут назад
Фото: WMJ.ru
235 Vogue стал юбилейным — вот уже как 20 лет журнал не сдает лидерских позиций. В честь этого бренд A La Russe выпустил капсульную коллекцию вечерних платьев, которые с удовольствием бы носили супермодели-героини юбилейной обложки: Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова.
Высокая мода, роскошь и великолепие — коллекция A La Russe стала олицетворением философии Vogue. Яркие краски, пайетки, легкий шифон и утонченный бархат — это классика, которая будет актуальна всегда и никогда не потеряет своей эффектности. Помпезные, но в то же время элегантные платья из новой коллекции посвящены посланницам Модной ночи: Наоми Кэмпбелл, Марине Линчук, Наташе Поли, Наталье Водяновой, Жене Севастьяновой, Ирине Шейк и Валери Кауфман. И несмотря на то, что капсула выполнена в одной стилистике, каждое платье — это верх индивидуальности.
Презентация модной коллекции состоится 4 сентября на Vogue Fashion’s Night Out. А приобрести одну из этих драгоценностей можно будет на 4 этаже ЦУМ.
Листай галерею и выбирай, какое из платьев ты бы точно хотела заполучить в свою коллекцию!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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