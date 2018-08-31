Где купить платья как у Шейк, Поли и Водяновой

Ирина Шейк и Наталья Водянова. 235 Vogue стал юбилейным — вот уже как 20 лет журнал не сдает лидерских позиций. В честь этого бренд A La Russe выпустил капсульную коллекцию вечерних платьев, которые с удовольствием бы носили супермодели-героини юбилейной обложки: Наташа Поли Высокая мода, роскошь и великолепие — коллекция A La Russe стала олицетворением философии Vogue. Яркие краски, пайетки, легкий шифон и утонченный бархат — это классика, которая будет актуальна всегда и никогда не потеряет своей эффектности. Помпезные, но в то же время элегантные платья из новой коллекции посвящены посланницам Модной ночи: Наоми Кэмпбелл Марине Линчук , Наташе Поли, Наталье Водяновой, Жене Севастьяновой, Ирине Шейк и Валери Кауфман. И несмотря на то, что капсула выполнена в одной стилистике, каждое платье — это верх индивидуальности. Презентация модной коллекции состоится 4 сентября на Vogue Fashion’s Night Out. А приобрести одну из этих драгоценностей можно будет на 4 этаже ЦУМ Листай галерею и выбирай, какое из платьев ты бы точно хотела заполучить в свою коллекцию! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст:Татьяна Зубахина Фото:архивы пресс-служб