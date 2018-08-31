Наталья Османн и Антон Беляев в крутой обуви станцевали на зеркальных подиумах в новом видео NO ONE

Наталья Османн и Антон Беляев стали амбассадорами новой капсульной коллекции NO ONE, выпущенной к 25-летию бренда.

В дерзких красных ботинках и кожаных брюках it-girl и популярный блогер Наталья Османн позирует на парящем зеркальном подиуме, примеряет экстрамодные казаки с леопардовой раскраской и игриво улыбается в зеркало, но вовсе не самой себе! Там на кресле в строгих ботинках и черном плаще сидит фронтмен группы Therr Maitz музыкант Антон Беляев. Но этот образ то ли шпиона, то ли денди ему быстро наскучивает, и вот вновь парящий подиум — а Антон уже в «уродливых» кроссовках… Кажется, что в каждом кадре герои съемки перевоплощаются абсолютно в других людей, всего лишь меняя обувь! А подчеркнутая камерность пространства, приглушенный сет и антураж VIP-гардеробной лишь подчеркивают каждый характер и каждую новую историю.

В образах Натальи главная роль отведена ботильонам Baldan, Sergio Rossi, казакам Casadei и Giuseppe Zanotti, сапогам Principe di Bologna и ботинкам Marsell и Barracuda. Антон представил в съемке дабл-монки Fratelli Rossetti, кроссовки Guardiani, Brimarts, классические дерби Franceschetti и челси Pantanetti. Модели из эксклюзивной коллекции будут представлены в бутиках сети NO ONE и онлайн-магазине noone.ru.

Смотри видео и листай галерею!

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Фото/видео: пресс-служба