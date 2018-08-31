Топ-3 любимых аромата Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (36) всегда выглядит идеально — это касается и удачно подобранного гардероба, и макияжа, и укладки. Да и в плане выбора парфюмерии она очень придирчива. Но все же у Миддлтон есть три аромата, которые не покидают ее туалетный столик уже давно.

Кейт обожает английский бренд Jo Malone. И аромат Orange Blossom — один из самых любимых. Даже в день свадьбы с принцем Уильямом (36) по всему Букингемскому дворцу были расставлены свечи с этим ароматом.

Еще в коллекции Кейт есть аромат британского нишевого бренда Illuminum White Gardenia Petals. Он раскрывается нотами ландыша, гардении и жасмина, а после композиция сменяется на сладковато-смолистый янтарь и древесный аккорд.

Зато в студенческие годы Кейт отдавала предпочтение более ярким и насыщенным ароматам. И один из них Dune от Dior. В его основе бразильское розовое дерево, ваниль, дубовый мох, сандал, лилия, жасмин и роза.

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