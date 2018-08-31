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Топ-3 любимых аромата Кейт Миддлтон
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Топ-3 любимых аромата Кейт Миддлтон 

Peopletalk 38 минут назад
Фото: Peopletalk
Кейт Миддлтон (36) всегда выглядит идеально — это касается и удачно подобранного гардероба, и макияжа, и укладки. Да и в плане выбора парфюмерии она очень придирчива. Но все же у Миддлтон есть три аромата, которые не покидают ее туалетный столик уже давно.
Кейт обожает английский бренд Jo Malone. И аромат Orange Blossom — один из самых любимых. Даже в день свадьбы с принцем Уильямом (36) по всему Букингемскому дворцу были расставлены свечи с этим ароматом.
Еще в коллекции Кейт есть аромат британского нишевого бренда Illuminum White Gardenia Petals. Он раскрывается нотами ландыша, гардении и жасмина, а после композиция сменяется на сладковато-смолистый янтарь и древесный аккорд.
Зато в студенческие годы Кейт отдавала предпочтение более ярким и насыщенным ароматам. И один из них Dune от Dior. В его основе бразильское розовое дерево, ваниль, дубовый мох, сандал, лилия, жасмин и роза.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-3-lyubimyh-aromata-kejt-middlton/
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