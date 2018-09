Футуристическая Барби: Ким Кардашьян снялась в необычном образе для рекламы косметики

За разжиганием скандальных дискуссий в соцсети Ким Кардашьян не забывает напоминать миру о существовании косметического бренда KKWBeauty. Сегодня она показала фолловерам в Instagram свежий кадр из фотосесси для продвижения новой коллекции средств для макияжа.

Новые тени и блески для губ сияют и сверкают на свету, что и постаралась продемонстрировать создательница бренда в фотосете.

Ким Кардашьян

Футуристическая Барби,

— назвала Ким свой образ.

В этот раз Кардашьян вновь на время стала блондинкой. Эксперименты с цветом волос, напомним, она проделывает не так уж и редко.

#UltralightBeams is back with 3 new shades & 3 classic shade favorites TODAY at 12PM PST KKWBEAUTY.COM @kkwbeauty

A post shared by KKW MAFIA (@kkwmafia) on Aug 31, 2018 at 10:51am PDT