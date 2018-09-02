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Церемония открытия III игр кочевников. Прямая трансляция
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Церемония открытия III игр кочевников. Прямая трансляция 

Sputnik Эстония + ещё 1 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
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