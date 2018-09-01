Back to school: что надеть в первый учебный день

Платье с кроссовками

Бегать с пары на пару с учебниками в руке лучше в удобной обуви. Но это вовсе не значит, что любителям женственной одежды придется пойти на жертвы. Сейчас платья смотрятся с кроссовками намного лучше, чем с туфлями на каблуке. Выбирайте модель миди с цветочным принтом и носите с daddy sneakers.

Гороховый принт

Пока погода позволяет, можно продлить жизнь своим любимым летним вещам. Например, платье с гороховым принтом будет отлично смотреться с объемным свитером или блейзером. Из обуви подойдут ботильоны, ботинки или босоножки.

На спорте

Всем тем девчонкам, которые обожают стиль томбой и удобную одежду будто из мужского гардероба посвящается — объемный свитшот вместо платья, массивные кроссовки и кепка — вот ваш дресс-код. Не забудьте захватить вместительный рюкзак для всех ваших учебников и лэптопа.

Джинсовая юбка

Мы обожаем джинсовые мини не только за то, что они очень удобные и красивые, но и за то, что их легко стилизовать и создавать совершенно разные образы. Футболка с изображением любимой рок-группы и кеды помогут создать непринужденный лук для студента средней школы, а топ, сапоги в ковбойском стиле и кепка — для студентки университета. Конечно, feel free менять все места, а вообще, юбка из денима — реально великое изобретение. И мы счастливы, что она снова в моде.

Комбинезон

Если с первых дней вы собираетесь заявить, что серьезно относитесь к парам и собираетесь идти на красный диплом, то уверенности вашим словам и действиями придаст правильно выбранный аутфит. Например, джинсовый комбинезон в сочетании с полосатой рубашкой и кроссовками. И не забудьте очки — это маст-хев для любого фаната науки.