Футуристическая Барби: Ким Кардашьян нарастила косички ниже пояса

Мама троих детей недолго бывает в одном образе. Время от времени Ким носит парики с разной длиной и цветом волос. На этот раз Кардашьян снова удалось удивить поклонников. В своем Instagram звезда реалити разметила снимок, на котором она предстает с новой прической: длинными светлыми косичками и ярким блестящим макияжем. «Футуристическая Барби», — подписала снимок Ким. Фотография сделана в рамках новой коллекции линии косметики звезды.

Всего за несколько часов «обновленная» Ким набрала больше миллиона лайков. А вот в комментариях мнения поклонников по поводу такого образа звезды разделились. Одни посчитали, что Кардашьян очень идет подобный стиль, другие же выступили с резкой критикой.

А как тебе такая прическа Ким, нравится?

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Фото:Instagram