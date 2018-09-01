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Футуристическая Барби: Ким Кардашьян нарастила косички ниже пояса
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Футуристическая Барби: Ким Кардашьян нарастила косички ниже пояса 

WMJ.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый дерзкий образ.
Мама троих детей недолго бывает в одном образе. Время от времени Ким носит парики с разной длиной и цветом волос. На этот раз Кардашьян снова удалось удивить поклонников. В своем Instagram звезда реалити разметила снимок, на котором она предстает с новой прической: длинными светлыми косичками и ярким блестящим макияжем. «Футуристическая Барби», — подписала снимок Ким. Фотография сделана в рамках новой коллекции линии косметики звезды.
Всего за несколько часов «обновленная» Ким набрала больше миллиона лайков. А вот в комментариях мнения поклонников по поводу такого образа звезды разделились. Одни посчитали, что Кардашьян очень идет подобный стиль, другие же выступили с резкой критикой.
А как тебе такая прическа Ким, нравится?
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Фото:Instagram
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