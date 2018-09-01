Бузова поразила поклонников своей элегантностью

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова обычно предстает перед поклонниками в весьма эксцентричных и неординарных нарядах. Однако накануне звезда поразила фанатов своей элегантностью.

На последней фотографии, опубликованной Ольгой в социальной сети, можно увидеть, как ей идет сдержанный стиль. Для прогулки по Италии Бузова выбрала мини-платье, которое, однако, смотрелось не вызывающе из-за своего пастельного оттенка. На голову знаменитость надела белую соломенную шляпу. Кроме того, она выпрямила волосы и нанесла не слишком насыщенный макияж. Подписчики Бузовой были поражены, поскольку ранее всего пару раз видели звезду в подобных элегантных и романтичных нарядах. Многие посоветовали Ольге чаще выбирать такие цвета в одежде и косметике.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 31 Авг 2018 в 7:50 PDT