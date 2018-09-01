Ещё
Бузова поразила поклонников своей элегантностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузова поразила поклонников своей элегантностью 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова обычно предстает перед поклонниками в весьма эксцентричных и неординарных нарядах. Однако накануне звезда поразила фанатов своей элегантностью.
На последней фотографии, опубликованной Ольгой в социальной сети, можно увидеть, как ей идет сдержанный стиль. Для прогулки по Италии Бузова выбрала мини-платье, которое, однако, смотрелось не вызывающе из-за своего пастельного оттенка. На голову знаменитость надела белую соломенную шляпу. Кроме того, она выпрямила волосы и нанесла не слишком насыщенный макияж. Подписчики Бузовой были поражены, поскольку ранее всего пару раз видели звезду в подобных элегантных и романтичных нарядах. Многие посоветовали Ольге чаще выбирать такие цвета в одежде и косметике.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 31 Авг 2018 в 7:50 PDT
Аргументы Недели: последние новости
Ученые обнаружили эффективный способ сбросить вес В Сети спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королёвой Ученые объяснили, как сделать ребенка отличником
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов9
«Они говорили, что это будет самый радостный день»
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать18
Ученые назвали эффективный способ похудеть
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение