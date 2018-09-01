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Главные тренды в макияже на осень и зиму 2018-2019
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Главные тренды в макияже на осень и зиму 2018-2019 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Макияж лица
Жесткое контурирование в стиле Ким Кардашьян уходит в далекое прошлое и уступает место естественной «обнаженной» коже. Аристократическая бледность
Наконец визажисты подвинули с пьедестала любительниц солярия и воспевают естественную красоту фарфоровых куколок. Бледную кожу советуют не скрывать под тоннами автозагара, тонального крема или контуринга, а предлагают подчеркивать ее прозрачность и сияние с помощью полупрозрачных баз и BB-кремов. Визажисты рекомендуют освежить образ, добавив легких розовых румян на щечки и подчеркнув хайлатером линию скул. Завершить ангельский образ можно прозрачным блеском для губ и неактивным макияжем бровей (просто немного геля в тон). Подчеркнуть естественный оттенок кожи вы можете с помощью BB-кремов Color Change и Five Back от интернет-магазина Koreabutik. Средства подстраиваются под цвет вашей кожи и скрывают недостатки.
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ГДЕ КУПИТЬ? Что: ВВ-крем
Где: интернет-магазин Koreabutik
Телефон: +7 (495) 409-78-87  Сайт: koreabutik.ru  Макияж без макияжаЭто тренд порадует противниц мейкапа и любительниц естественности. Визажисты советуют не комплексовать и полностью «обнажить» лицо. В макияже можно использовать прозрачную базу, чтобы выровнять рельеф кожи, и блеск для губ. Этому тренду давно следует певица Алиша Кис, которая появляется с нюдом и на красной дорожке, и на обложках журналов. Недавно к ней присоединилась Кристина Агилера. Она сфотографировалась без макияжа для постера, посвященного ее новому концертному туру. Фанаты отметили, что обе звезды стали выглядеть намного моложе! Спелый персикВизажисты используют персиковые румяна, помаду и тени. Фруктовый тотал-лук, как окрестили его мировые визажисты, предполагает использование спелых оттенков одновременно в макияже глаз, губ и лица. Зрительно этот прием омолаживает на несколько лет!
Приобрести персиковые румяна вы можете в сети парфюмерно-косметических магазинах «РИВ ГОШ». Невесомые румяна NYX и кремовые румяна Make Up For Ever имеют насыщенный цвета и ровно ложатся на кожу.
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Легкий контурингЕсли контуринг — ваша страсть, вовсе не следует полностью от него отказываться. Просто делать его стоит очень точечно, то есть выделить исключительно скулы. Это можно сделать с помощью румян или пудры на тон темнее вашей кожи. Нанесите продукт по линии скулы и тщательно растушуйте. Разрешается и даже рекомендуется применять средства с эффектом сияния. Посмотрите на моделей с показов Tom Ford, Tibi, Alexander Wang. Легкий контуринг с эффектом мерцания делает образ естественным, выразительным и не перегруженным, в отличие от жесткого скульптурирования в стиле модных блогеров. Сияния коже могут добавить хайлайтер Eco Soul и кремовый стик-хайлайтер Nature Republic от интернет-магазина RomaDoma. Средства выделяют рельеф лица и придают коже естественное здоровое сияние.
Хайлайтер Eco Soul в RomaDoma,
от 952 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30​
Хайлайтер Nature Republic в RomaDoma,
от 638 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30​
Макияж глаз
В мейкапе глаз поп-арт соревнуется с классикой. И в новом сезоне не особо понятно, кто выйдет в лидеры. Классические стрелки
Подиумные визажисты наконец-то вспомнили о классических черных стрелках. Для их создания рекомендуется использовать как карандаши, так и гелевые подводки, кому что больше нравится. Чтобы выбрать подходящий вариант стрелок, их ширину и длину, необходимо учитывать форму глаз. Цветные стрелкиВизажисты рекомендуют избавиться от осеннего сплина с помощью буйства красок. В этом помогут цветные стрелки, они сделают макияж броским, но не вычурным. Фаворитами сезона считаются оттенки голубого и розового. Первый, говорят визажисты, подходит к любому цвету глаз. Второй называют невинным: розовый цвет, как и персиковый, делает кожу теплее и свежее. Найти розовую и голубую подводку вы можете в магазине «РИВ ГОШ». Розовый оттенок представлен у Lancome, голубой — у Vivienne Sabo.
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Кошачьи глазаСоблазнительный и хищный образ сложно представить без стрелок в стиле «кошачий глаз». В новом сезоне в моде будет как классический вариант, так и его гипертрофированная версия. Для тех, кто хочет примерить образ готической богини, визажисты предлагают стрелки длиной до линии бровей и линии не на верхнем, а на нижнем веке. Подобный эксперимент поможет скрыть припухлости и синяки под глазами, а также отлично подойдет для Хэллоуина или тематической новогодней вечеринки. Яркие тениРазбавить яркими красками серые осенне-зимние будни можно с помощью теней. Модные фиолетовые, неоновые синие, желтые тона считаются трендом сезона, но можно рассмотреть и другие цвета. Чтобы макияж не выглядел навязчиво, визажисты советуют носить яркие тени без туши. Таким образом мейкап будет выглядеть интересно и не покажется вульгарным. Цветная тушьНесколько сезонов подряд визажисты настоятельно рекомендовали наносить цветную тушь только на кончики ресниц. И вдруг все изменилось! Тренд 90-х, когда цветные туши наносили на ресницы полностью, возращается. Попробуйте поиграть: сочетайте цветную тушь с аналогичным оттенком теней или подводкой. БровиНедавно на обложке британского Vogue певица Рианна появилась с бровями-ниточками. Но трендсеттеры говорят, что любимый вариант Верочки из «Служебного романа» еще не скоро вернется на пьедестал. В новом сезоне визажисты делают ставку на широкие брови в форме арки, текстурированные и откорректированные. Подчеркивать их советуют с помощью теней и геля. Эксперты говорят, что с такими бровями и макияж не нужен, они сами по себе делают женщину сексуальной. Для завершения образа достаточно добавить лишь блеск для губ. Колор блокингТренд, пришедший к нам из мира моды, плавно влился в бьюти-среду. Колор блокинг — это сочетание нескольких цветов в одном образе. Допустимо, например, «подружить» желтую подводку и коричневые тени, фиолетовые тени и синие стрелки, салатовую тушь и золотистые тени. Для экспериментов здесь огромное поле, что понравится любителям ярких красок и стиля авангард. Блеск Самый настоящий праздничный тренд — блеск в макияже глаз. Золотистые и серебряные стрелки, тени с эффектом металлик, блестки для глаз — идеальный вариант для создания новогоднего образа. Макияж губ  Яркие тона плюс немного блеска — в мейкап губ вернулась классика. Глянец
Неожиданно, но факт: глянцевые помады снова потеснили матовые. В этом есть несомненный плюс: блеск добавляет губам объем, скрывает мелкие недостатки кожи и зрительно омолаживает. Винная помадаВ сезоне осень-зима ищем истину в вине. Пьянящий, дурманящий оттенок помады придает образу загадочность, главное — выбрать правильный подтон. Винная помада идеально сочетается как с романтичными кудрями, так и с рокерским начесом.
Губная помада Pupa в «РИВ ГОШ»,
от 359 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Губная помада Urban Decay в «РИВ ГОШ»,
от 1 550 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Обнаженные губыВ этом сезоне визажисты снова советуют выбирать: или яркие глаза, или губы. Поэтому нюдовые оттенки помады и бальзамы снова на пике популярности. Красная помадаЯркая красная помада — звезда всех сезонов и неувядающий тренд. Визажисты вернулись к классическому стилю: красная помада плюс тонкие стрелки по контуру верхнего века и немного туши. Этот макияж хорош и в пир, и в мир. Мнение эксперта
— Этой осенью и зимой лучше всего сочетать матовые и глянцевые текстуры в одном макияже. Отличный вариант — smoky eyes в классических черных и серых оттенках. По-прежнему актуален макияж в стиле nude, но лучше разбавлять его холодным румянцем на щеках. И смело выбирайте яркие цвета для теней для глаз и цветные туши, это очень модно! Эрнест Мунтаниоль,
ведущий визажист CHANEL в России и СНГ  Какие бьюти-тренды ждут нас предстоящей осенью и зимой:
Инопланетные косы, голографический макияж и ювелирный маникюр: все о трендах 2019 7 модных трендов омолаживающих окрашиваний осени 2018 Опал, сатурн, кристалл и другие окрашивания, которые будут в моде в 2019 году
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