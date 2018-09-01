Второй день в Венеции: Ирина Шейк в Versace, Кейт Бланшетт в Armani Privé и другие звезды на вечерней кинопремьере 

Последний день лета в Венеции прошел по-настоящему красиво: слетевшиеся в итальянский город знаменитости провожали август на красной дорожке кинофестиваля. Этим вечером показывали фильм Брэдли Купера «Звезда родилась».
Исполнительница главной роли в картине, Леди Гага, выбрала для выхода пудрово-розовое кутюрное платье Valentino в перьях. Возлюбленная режиссера Ирина Шейк появилась на премьере в золотом облегающем платье Versace. А сопровождала модель создательница этого наряда, Донателла. Кейт Бланшетт тоже отдала предпочтение перьям: они украшали плечи строгого черного платья Armani Privé, которое было на ней надето.
Среди гостей были также замечены Сара Сампайо, Барбара Палвин и многие другие.