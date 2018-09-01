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Стало известно, кто станет спикерами проекта «Ямал — центр арктической моды»
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Стало известно, кто станет спикерами проекта «Ямал — центр арктической моды» 

Красный Север 40 минут назад
Фото: Красный Север
Сразу три профи fashion-эксперт, стилист-визажист и историк моды поделятся с участниками секретами успешного модного бизнеса.
Мастер-классы Нелли Бренер помогут сориентироваться в fashion технологиях и инструментах, вопросах стратегического развития бренда, а историк моды Мэган Виртанен в одном из МК расскажет, как меняются демографические и психографические характеристики покупателей одежды. Полезными будут и подсказки стилиста-визажиста Надежды Алей.
— Со стороны многим кажется, что макияж никак не связан с коллекцией одежды. Но от взаимодействия с визажистом, подбора акцентов, цвета, зависит успех коллекции и правильное восприятие замысла дизайнера, — уточняет Надежда Алей. — Очень часто слышу, что краситься — сложно. И с радостью на практике доказываю обратное.
Исключительность проекта в том, что впервые в России создано событие, способствующее становлению региональной модной индустрии. Для местных дизайнеров это отличная возможность выйти на российский рынок моды, многому научиться. Знания и стимулирующие призы помогут им правильно организовать работу и чувствовать уверенно среди конкурентов.
Посмотреть и приобрести творения мастериц можно будет в декабре на выставке в Салехарде.
На то, чтобы подать заявку на участие в фестивале, осталось чуть больше двух недель — до 15 сентября.
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