Нарисовались: Жасмин Сандерс, Эмили Ратажковски и цвет настроения синий

Артемий Исмяков, топ-визажист лаборатории стиля Ai Lab:

«Макияж Жасмин Сандерс смотрится словно отдельно от лица: слишком яркие и темные брови (их надо было сделать их более аккуратными). Если отдельно рассмотреть этот оттенок теней, то он вполне неплох, но в таком образе выглядит совсем не гармонично. Тон кожи и оттенок губ как по отдельности, так и вместе не вызывают никаких нареканий.

Образ Эмили Ратажковски более выигрышный: красивые брови и необычный цвет теней. Но стоит отметить, что растушевка по форме глаза не симметрична. Из-за этого макияж смотрится «неопрятно» и не очень качественно».

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Анна Балякина, визажист-бровист сети салонов красоты Keep Looking:

«Макияж Жасмин Сандерс слишком агрессивен для ее лица и всего образа в целом. Он не подчеркивает ни цвет ее глаз, ни их разрез, из-за чего теряется вся выразительность и красота взгляда. Smoky выглядит как синее пятно на лице, которое живет отдельной жизнью. Макияж совершенно не подходит для выхода в свет. Но если у Жасмин была цель создать «фриковый» образ, то в таком случае ее визажист справился с задачей.

Эмили Ратажковски продемонстрировала намного более выигрышный вариант макияжа. Изумрудный цвет гармонично сочетается с ее карими глазами. Хотя к качеству исполнения smoky eyes тоже есть вопросы (поскольку растушевка выглядит небрежно), остальные элементы макияжа выполнены замечательно: правильный тон, спокойные губы, пушистые брови.

Если вы хотите сделать подобный кошачий smoky из ярких оттенков теней, то лучше использовать сияющие оттенки (как Эмили Ратажковски), так как это будет выглядеть более объемно и фактурно».