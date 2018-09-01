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Деми Роуз сразила соблазнительным декольте
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Деми Роуз сразила соблазнительным декольте 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
23-летняя звезда Instagram в очередной раз показала свое роскошное тело.
Британская модель решила снова выйти в свет в чувственном наряде. Молодая обольстительница уже не знает, чем взять, кроме оголенного тела. Что тут скажешь, Деми имеет на это полное право. У нее очень впечатляющие формы, из-за которых ее прозвали достойной конкуренткой Ким Кардашьян: плоский животик, подтянутая грудь, внушительная пятая точка… Звезда призналась журналистам, что заставляет себя заниматься в зале около пяти раз в неделю. Ведь чтобы добиться таких результатов, действительно нужно приседать практически каждый день. Однако многие пользователи уверены, что девушка ложилась под нож, чтобы стать обладательницей аппетитных ягодиц.
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Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)
26 Авг 2018 в 2:47 PDT  На одном из мероприятий Роуз блистала перед камерами в потрясающем платье, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее тела. Глубокое декольте, слегка обнаженные бедра… Когда звезда шла в нем по красной дорожке, то просто светилась от счастья. Правда, папарацци подловили девушку, когда она все-таки стала немного придерживать платье, чтобы оно уж совсем при случае не оголило ее грудь. Видимо, Деми не настолько дерзкая и горячая, какой она себя представляет всему миру. Все-таки еще по-детски наивное миловидное личико и открытый взгляд не совсем органично сочетаются с нарочитой сексуальностью.
Звезда сразу же выложила в своем Instagram сумасшедшее декольте. Пользователи не устают восхищаться: «Какая грудь!», «Вот это формы», «Она невероятна».
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