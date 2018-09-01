Обувь без каблука: выбираем варианты на осень

Если вам нужно расслабиться и забыть о том, что у вас на ногах, выберите одну из стильных пар на низком ходу. Мы собрали обувь, в которой совсем не стыдно изменить туфлям на шпильке.

Мужские туфли

От классических брогов и вечерних дерби до мягких лоферов — все это вариации мужских туфель, которые пришли на помощь в женский гардероб. Большинство этих пар смотрятся очень элегантно не только с деловым костюмом, но и с простыми джинсами или легким платьем.

Туфли лакированные кожаные Corsocomo, 4 740 руб. со скидкой 40%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Туфли металлизированные кожаные Corsocomo, 2 900 руб. со скидкой 63%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Новые балетки

В центре внимания в сезоне-2018 не совсем обычные модели с декором, завязками или ремешком вокруг щиколотки. Все они прекрасно идут романтичным платьям и узким укороченным брюкам.

Туфли без задника завоевали наши сердца еще в начале лета. Не стоит забывать о них ранней осенью, когда будете носить широкие брюки, укороченные джинсы и платья в бельевом стиле.

Туфли на платформе

Те же мужские туфли, только на платформе. Тот случай, когда с помощью обуви без каблука можно слегка вытянуть силуэт. У большинства таких моделей платформа разноцветная, за счет чего они выглядят эффектно и нарядно.

Высокие модели заметно добавляют рост и прекрасно смотрятся с миди-юбками и любого рода укороченными брюками, в том числе и кюлотами. Но помните, что высокая платформа не всегда удобнее, чем высокий каблук.

Поэтому рекомендуем выбирать удобные туфли на средней платформе. Присмотритесь, например, к стильным моделям от магазина YourBOX.

Лоферы замшевые в YourBOX, от 6 400 руб. заказать: +7 (800) 700-86-79 Лоферы кожаные в YourBOX, от 5 500 руб. заказать: +7 (800) 700-86-79 Кроссовки и кеды

Не совсем деловой вариант, но для выходного дня — идеально. В этом сезоне мода позволяет носить с кроссовками и кедами практически любой наряд — от костюма до романтичного платья. Единственное, что стоит учитывать, — время и место. Для собеседования или важной деловой встречи все же лучше выбрать обувь построже.

Челси

Любые вариации челси и высокие монки — удобные и очень элегантные модели для весны и осени. Эффектнее всего будет смотреться пара из лаковой или фактурной кожи. Беспроигрышный вариант носить их с брюками-дудочками или джинсами, варианты с юбками тоже смотрятся неплохо.

Байкерские ботинки

Обувь, в которую не жалко инвестировать. Мода на них постоянно возвращается. Этой осенью актуальны практически все модели — от элегантных пар на шнурках до совсем грубых с ремнями и пряжками.

А теперь уличные образы для вдохновения (кликайте на фото, чтобы увеличить):

Читайте также:

Какую обувь с какой одеждой сочетать

Как выбрать обувь на проблемную ногу

Как выбрать удобную обувь на каблуке, чтобы в ней не только сидеть