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Николь Кидман с мужем Китом Урбаном на Telluride Film Festival в Колорадо
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Николь Кидман с мужем Китом Урбаном на Telluride Film Festival в Колорадо 

Harper’s Bazaar 21 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Еще несколько дней назад Николь Кидман была в Санкт-Петербурге на званом ужине часового бренда Omega. Прошло совсем немного времени, и вот уже 51-летняя актриса позирует фотографам на кинофестивале в американском штате Колорадо. Там она представляет сразу два фильма со своим участием, а сопровождает голливудскую красавицу ее супруг, кантри-певец Кит Урбан.
На новых снимках, появившихся в сети, Николь позирует в простых синих джинсах, черных сапогах-казаках со стальным носом и просторном сером свитере, из-под которого виднеется воротник клетчатой рубашки. Ее муж одет в том же стиле: грубые потертые ботинки, черные джинсы, серая футболка и джинсовка цвета хаки. На совместных кадрах пара смотрится очень гармонично!
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