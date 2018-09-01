Простой сарафан и непростой кулон: новый выход Эмили Ратаковски

31 августа папарацци застали Эмили Ратаковски на прогулке по Нью-Йорку. В жаркий и солнечный последний день лета топ-модель выбрала для выхода белый сарафан на тонких бретелях с алым цветочным принтом. Образ красавица дополнила сумкой из змеиной кожи на плечевом ремне и простыми белыми кроссовками. Глаза шатенки скрывали крупные солнцезащитные очки формы кошачий глаз, а на шее виднелся золотой кулон Céline в виде буквы S. Очевидно, что это украшение много значит для красавицы, ведь именно с буквы S начинается имя ее любимого супруга, актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда.