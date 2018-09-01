Дизайнеры «Цветочного джема» подарили детской больнице имени Филатова цветущий сад

В рамках городского фестиваля «Цветочный джем» дизайнеры провели работы по озеленению территории детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, на оформление клумб и создание садовых композиций ушло более тысячи растений, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Филатовская больница — самая первая детская больница в Москве, она была основана в 1842 году при содействии столичного генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына . Дизайнеры фестиваля «Цветочный джем» приняли участие в благоустройстве территории нового хирургического корпуса: они облагородили две цветочные клумбы, высадили более тысячи растений — розовые кусты, барбарис, гортензии, эхинацеи, молинии, посконник, спиреи, поповник и многие другие», — говорится в сообщении.

Также дизайнеры внесли свой вклад в украшение территории главного корпуса больницы — здесь посадили гортензии и эхинацеи. Общая площадь озеленения составила 100 квадратных метров.

Главной задачей дизайнеров было создание сада, который будет радовать пациентов и персонал многие годы, поэтому композиции создавали максимально долговечные, используя в основном многолетние растения.

Фестиваль «Цветочный джем» и одноименный конкурс городского ландшафтного дизайна проходят в Москве во второй раз. В этом году финал конкурса приурочен к празднованию Дня города. С 30 августа по 9 сентября москвичи и туристы смогут полюбоваться невероятными авторскими садами — работами лучших ландшафтных дизайнеров со всего мира.