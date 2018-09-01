Влюбленные и модные: Дженнифер Лопез и Алекс Родригес на свидании в Беверли-Хиллз

Казалось бы, папарацци давно уже должны были перестать реагировать на новые выходы Дженнифер Лопез Алекса Родригеса : уж слишком часто пара появляется вдвоем на улицах Лос-Анджелеса. Но как бы не так: каждая совместная прогулка влюбленных превращается в волнующий инфоповод. Так вышло и на этот раз, когда певица и экс-спортсмен просто отправились на обед в один из ресторанов в Беверли-Хиллз.

Поп-дива была одета, как и всегда в последнее время, в лучших традициях спортшика: на ней были нюдовые легинсы с принтом в виде надписей, укороченная серая толстовка, белые кроссовки. Образ дополняли увесистые кольца в ушах, крупные зеркальные солнцезащитные очки и большая сумка Hermès Birkin. Алекс же выбрал для выхода темно-синее поло, белые брюки и кеды в тон.