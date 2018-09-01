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Влюбленные и модные: Дженнифер Лопез и Алекс Родригес на свидании в Беверли-Хиллз
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Влюбленные и модные: Дженнифер Лопез и Алекс Родригес на свидании в Беверли-Хиллз 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Казалось бы, папарацци давно уже должны были перестать реагировать на новые выходы Дженнифер Лопез и Алекса Родригеса: уж слишком часто пара появляется вдвоем на улицах Лос-Анджелеса. Но как бы не так: каждая совместная прогулка влюбленных превращается в волнующий инфоповод. Так вышло и на этот раз, когда певица и экс-спортсмен просто отправились на обед в один из ресторанов в Беверли-Хиллз.
Поп-дива была одета, как и всегда в последнее время, в лучших традициях спортшика: на ней были нюдовые легинсы с принтом в виде надписей, укороченная серая толстовка, белые кроссовки. Образ дополняли увесистые кольца в ушах, крупные зеркальные солнцезащитные очки и большая сумка Hermès Birkin. Алекс же выбрал для выхода темно-синее поло, белые брюки и кеды в тон.
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