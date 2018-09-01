Джастин Бибер и Хейли Болдуин полюбили наряды как из 90-х

Вот уже который день Хейли Болдуин Джастин Бибер появляются на публике в ярких и необычных нарядах, будто позаимствованных у модников из 90-х. Певец «подсел» на просторные рубашки с пестрыми принтами, а его невеста — на вещи из вельвета и атласа.

Так, 31 августа папарацци подловили пару в западном Голливуде: молодые люди отправлялись на ужин. Джастин был одет в укороченные прямые брюки цвета хаки, кроссовки в тон и рубашку с черным принтом. Хейли предпочла для выхода атласный костюм из топа на тонких бретелях и короткой двухцветной юбки — сверху синей, снизу — изумрудно-зеленой.

Пара пребывала в отличном расположении духа, что не может не радовать, ведь в последнее время знаменитого исполнителя регулярно заставали в слезах. И тот факт, что теперь у него наконец-то хорошее настроение, не может не радовать.