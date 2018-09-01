Как невеста: Мэрайя Кэри примерила идеальное белое платье

Певица с каждым днем выглядит все более и более роскошно!

Любовь творит чудеса! Или, по крайне мере, сильно меняет жизнь. Доказательством тому можно смело назвать новый имидж Мэрайи Кэри . Вот уже больше года она встречается с Брайаном Танакой и выглядит при этом сногсшибательно. Звезда похудела на пару десятков килограммов и полностью сменила имидж. Теперь в ее гардеробе почти нет взывающих и откровенно безвкусных нарядов. Хотя колготки в сетку она все еще носит, образы Мэрайи стали куда более гармоничными.

И один из последних ее нарядов отлично иллюстрирует этот факт. Папарацци застукали Кэри и Танаку на выходе из ресторана. В этот вечер на звезде было лаконичное белоснежное платье с глубоким декольте и очаровательными бантами на бретелях. Образ дополнила яркая розовая сумка.

Кажется, Мэрайя Кэри наконец наняла грамотного стилиста! Или, быть может, ее вкус поменялся в лучшую сторону благодаря счастливым отношениям с Брайаном. Кто знает!

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