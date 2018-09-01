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Третий день Недели моды в Стокгольме: заимствуем идеи для осенних образов у шведских модниц
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Третий день Недели моды в Стокгольме: заимствуем идеи для осенних образов у шведских модниц 

Harper’s Bazaar 38 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделя моды в Стокгольме продолжается. И если поначалу героинь стритстайла можно было увидеть преимущественно в летних нарядах, то на третий день местные модницы наконец подбросили нам несколько идей о том, как можно одеться осенью. Разнообразные пальто, стильные брючные костюмы и комбинезоны, аксессуары необычных форм и размеров — девушки из Швеции точно знают, как быть самыми яркими в этом сентябре. Особое предпочтение они отдают таким цветам, как фуксия, желтый, бирюзовый и алый. А из принтов предпочитают клетку. Советуем искать вдохновение для грядущего шопинга в их образах.
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