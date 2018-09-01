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Невеста надела платье с подставкой для бокалов
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Невеста надела платье с подставкой для бокалов 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: facebook.com/kellyann.macfarlane
Найти идеальное свадебное платье — нелегкое дело, это вам подтвердит каждая невеста. А если еще и попытаться соригинальничать, то задача усложняется вдвойне. Но девушке по имени Келли Макмиллан это прекрасно удалось.
В день своей свадьбы девушка хотела не только прекрасно выглядеть, но и удивить своим образом собравшихся гостей. Надо признать, у нее это получилось. Прибывшие на торжество родственники и друзья точно не были готовы увидеть такой необычный наряд невесты.
Келли встречала гостей в классическом белом свадебном платье, украшенном… бокалами с шампанским.
facebook.com/kellyann.macfarlane
Оригинальную конструкцию специально для торжества изготовил мастер из Эдинбурга. Она представляет собой металлическую раму, выкрашенную в белый цвет и имеющую 50 специальных «подставок» для бокалов. Конструкция имеет весьма большой вес, потому двигаться в ней практически невозможно.
Чтобы невеста не простояла столбом все торжество, мастер предусмотрительно оставил в задней части рамы большое отверстие, сквозь которое девушка могла свободно входить в «винные оковы» и избавляться от них.
Гости берут стаканы из специальных «подставок», удивляются и смеются. Это прекрасно! И у нас есть возможность спокойно поговорить,
— отмечает Келли.
Кстати, после свадьбы невеста забавную конструкцию не отправила на чердак. Келли планирует сдавать «винную раму для платья» всем желающим за 100 фунтов.
Надеюсь, другие невесты тоже оценят это оригинальное дополнение к свадебному платью и захотят удивить своих близких,
— говорит Макмиллан.
Женский форум
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