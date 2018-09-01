5 ужасных фасонов мужских курток и 5 модных альтернатив

Начало осени — отличный повод для того, чтобы экспериментировать с многослойностью. Этот стилистический прием в новом сезоне приветствуют такие модные дома, как Pal Zileri, Cerruti 1881, Prada и многие другие. Если деловой осенний аутфит немыслим без бежевого тренчкота или классического пальто, то образ в стиле кэжуал невозможен без ультрамодной куртки. Рассказываем, на какие детали стоит обратить внимание при сезонном обновлении гардероба.

Лаконичная джинсовка

Джинсовая куртка подходит для начала осени, пока солнце еще продолжает радовать теплыми лучами. В сентябре ее можно носить с базовой футболкой, рубашкой поло, чиносами или джинсами (главное, чтобы они не совпадали с курткой по оттенку). В более прохладные дни надевайте с кашемировой водолазкой и классическими брюками. Главное правило: необходимо выбирать джинсовую куртку с минимум декоративных элементов. Чем она проще, тем эффектнее смотрится.

Вышло из моды: джинсовка с искусственной овчиной.

Куртка-пилот

Брутальный и уверенный в себе мужчина, который ценит комфорт, вдохновляет дизайнеров не первый сезон. Одна из обязательных составляющих гардероба в стиле милитари — куртка-пилот. Она надежно защищает от ветра и подчеркивает решительность своего обладателя. Куртка может быть дополнена капюшоном, яркими нашивками и завязками. Блогеры носят куртку не только с пуловерами и расслабленными рубашками, но и с брючными костюмами.

Вышло из моды: куртка-дубленка.

Кожаный бомбер

Дизайнеры немного устали от спортивного стиля и выпустили более утонченную модель мужского бомбера: из кожи, в технике колор блокинг (сочетание нескольких контрастных цветов в одной вещи). Этот предмет гардероба станет отличной альтернативой классической кожаной куртке, которая выглядит, по мнению стилистов, слишком просто. Кожаный бомбер можно носить со светлой сорочкой и с любимой футболкой. Что касается обуви, то куртка одинаково хорошо смотрится и с кедами, и с лоферами.

Вышло из моды: однотонная кожаная куртка.

Мнение эксперта

— Спортивный стиль прочно поселился в наших сердцах, и мировые бренды обязаны следовать этому веянию моды. Куртки-бомберы — отличная альтернатива паркам. Благодаря своему объему они позволяют носить свитера и оставаться в тепле в осеннюю прохладу. А разнообразие тканей, принтов и нашивок сможет подчеркнуть индивидуальность и стиль.

Паоло Сперотто, CEO бренда Aeronautica Militare

Куртка-косуха

Черную байкерскую куртку точно не стоит списывать со счетов. Она есть в коллекциях Gucci и Saint Laurent. Популярность и актуальность этой вещи легко объяснить: она выглядит стильно и легко сочетается с базовыми вещами. Если хотите создать дерзкий образ, нужны рваные джинсы, черная футболка и спортивные кеды, а если предпочитаете выглядеть сдержанно, вам нужен светлый пуловер с круглым вырезом и чиносы.

Вышло из моды: короткая замшевая куртка.

Мнение эксперта

— В мужском гардеробе обязательно должна присутствовать кожаная куртка. Она хорошо сочетается с любыми вещами из гардероба, будь то брюки с рубашкой или же джинсы с джемпером. Со временем настоящая кожа не портится, а красиво стареет и выглядит только лучше. А настоящий винтаж никогда не выходит из моды! На осенний период отлично подойдут модели облегченного типа, а зимой советуем приобретать кожу с отделкой из овчины, актуальную не один сезон.

Паоло Сперотто, CEO бренда Aeronautica Militare

Приобрести модную куртку-косуху вы можете в фирме Pretender. Модели выполнены из высококачественной плотной и мягкой кожи буйвола.

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Тонкий пуховик

Технологичная куртка надежно защитит от порывистого ветра и сохранит тепло. Модники и блогеры давно отказались от непрактичной верхней одежды и сделали ставку на короткие пуховики. Палитра разнообразная: от ослепительно-белого до ярко-красного. Носить пуховик можно с клетчатыми рубашками, классическими пуловерами, брюками-джогерами, джинсами.

Вышло из моды: короткая хлопковая парка.

Советуем обратить внимание на демисезонные куртки от магазина Milano Moda. Модели синего цвета представлены с воротником-стойкой и отстегивающимся капюшоном.

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— Поклонники Элвиса Пресли по всему миру начали носить куртку-косуху, переняв моду за своим кумиром. Постепенно косуха стала важным элементом стиля не только музыкантов и байкеров, она превратилась в базовую мужскую куртку: прекрасно смотрится и с классическими джинсами, и с грубыми ботинками.

В мужском гардеробе джинсовая куртка просто необходима: с ее участием можно создать множество динамичных образов, которые будут смотреться современно, а также визуально омолодят.

Иван Рыбников, российский кутюрье

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