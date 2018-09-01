Ещё
Альбина Джанабаева вышла в свет в ярком и смелом образе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альбина Джанабаева вышла в свет в ярком и смелом образе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Альбина Джанабаева Фото: instagram.com  Альбина Джанабаева, чье наряды часто обсуждают в Сети, вышла вышла в свет в необычном ярком платье. Как оценит ее выбор наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Лина Дембикова, звездный стилист, имиджмейкер, основатель сервиса по аренде платьев и подготовке к мероприятиям «Dress Up Bar»
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Люблю такие сложные цветовые сочетания, как апельсиновый и фуксия. Не каждая девушка рискнет соединить их в одном образе. Но Альбине с ее загорелой кожей и теплым оттенков волос идет. Интересное асимметричное плечо делает наряд запоминающимся и броским. Стилизация платья безошибочна: лаконичные босоножки, минимум украшений и спокойная укладка не перегружают и без того самодостаточный образ.
Единственный спорный нюанс — это прямой фасон платья. Из-за отсутствия линии талии фигура кажется прямоугольной. Такие фасоны лучше выбирать девушкам с ярко выраженной талией или, наоборот, субтильным телосложением.
Teleprogramma.pro: последние новости
49-летняя Наоми Уоттс дала фору «ангелам» на открытии Венецианского кинофестиваля-2018 Звездный разбор: повторяем образ победительницы фэшн-баттла Виктории Исаковой Не похоже на Яну: Рудковская надела на ужин с Николь Кидман платье из старой коллекции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Юные звезды, которых ругают за «старые» лица9
«Они говорили, что это будет самый радостный день»7
Почему в самолетах лучше не есть12
Собчак показала лицо без мейкапа14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение