Альбина Джанабаева вышла в свет в ярком и смелом образе

Альбина Джанабаева Фото: instagram.com Альбина Джанабаева, чье наряды часто обсуждают в Сети, вышла вышла в свет в необычном ярком платье. Как оценит ее выбор наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Лина Дембикова, звездный стилист, имиджмейкер, основатель сервиса по аренде платьев и подготовке к мероприятиям «Dress Up Bar»

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Люблю такие сложные цветовые сочетания, как апельсиновый и фуксия. Не каждая девушка рискнет соединить их в одном образе. Но Альбине с ее загорелой кожей и теплым оттенков волос идет. Интересное асимметричное плечо делает наряд запоминающимся и броским. Стилизация платья безошибочна: лаконичные босоножки, минимум украшений и спокойная укладка не перегружают и без того самодостаточный образ.

Единственный спорный нюанс — это прямой фасон платья. Из-за отсутствия линии талии фигура кажется прямоугольной. Такие фасоны лучше выбирать девушкам с ярко выраженной талией или, наоборот, субтильным телосложением.