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Жемчужина вечера: Наоми Уоттс в платье Prada на Венецианском кинофестивале
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Жемчужина вечера: Наоми Уоттс в платье Prada на Венецианском кинофестивале 

Grazia 14 минут назад
Фото: Grazia
Во второй день Венецианского кинофестиваля были представлены такие картины, как «Гора» американского режиссера Рика Алверсона, «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона и «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.
На красную ковровую дорожку перед показами вышли Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Клеманс Поэзи, Изабель Гулар и многие другие.
Наоми Уоттс выбрала для мероприятия потрясающее пудровое платье Prada, расшитое кристаллами (которые поддержала бриллиантовым ансамблем Crivelli). Завершил наряд сатиновый клатч в тон.
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