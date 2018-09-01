Wanted: четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — знаменитая ручка-подводка Stylo 4 Couleurs, Clarins (марка представила ее в прошлом году), которая вернулась в двух новых цветовых вариациях. Новинка не только функциональная, но и симпатичная, уверены, вам непременно захочется похвастаться ею в Instagram. Наверняка вы помните школьные ручки с несколькими чернилами, которые позволяли писать разными цветами. В прошлом году они вернулись в нашу жизнь с легкой руки экспертов Clarins, но уже с совершенно другой функцией.

Необычный продукт с четырьмя различными оттенками, которые можно использовать для губ и для глаз после своего дебюта в рамках лимитированной коллекции завоевал любовь поклонниц марки по всему миру. Этой осенью многофункциональная ручка возвращается (и теперь уже в постоянный ассортимент — ее тираж не ограничен) в новой упаковке и новой палитре оттенков.

Две новые ручки-подводки Stylo 4 Couleurs сочетают наиболее популярные и универсальные оттенки. Классический черный, позволяющий придать взгляду глубину и выразительность, присутствует в обеих палитрах. Его дополняют ультрамодный синий и зеленый оттенки в одной палитре и более сдержанные серый и коричневый — в другой. А подчеркнуть контур губ помогут нежно-розовый (палитра 01) или насыщенный красный (палитра 02) оттенки. Пользоваться этим средством очень просто. Выберите нужный оттенок, ориентируясь на рисунок под каждым из них, и нажмите соответствующую кнопку. Поворачивайте основание ручки по часовой стрелке, чтобы выкрутить стержень на нужную длину. Это идеальное средство для тех, кто утром собирается впопыхах, — бросили такую ручку в сумку и в течение дня можете быстро подкорректировать макияж губ, глаз и бровей (коричневый оттенок изначально предназначался для стрелок, но вы легко можете подчеркнуть им брови или нарисовать модные фейковые веснушки — цвет самое то).

Вам остается только экспериментировать с оттенками, пока Clarins заботится о вашей коже. Формула каждого оттенка содержит комплекс растительных восков (цветочный воск подсолнечника, жожоба и акации), который ухаживает за нежной кожей губ и век и дарит ей ощущение комфорта. Ориентировочная цена: 3 050 рублей.